BBVA lance le plus important programme de rachat d'actions de son histoire
Ce plan d'acquisition de titres, d'un montant précis de 3,96 milliards d'euros, démarrera officiellement en date du 22 décembre avec la mise en oeuvre d'une première tranche de 1,5 milliard d'euros, qui se clôturera au plus tard en avril 2026, avant le déblocage de nouvelles tranches.
Dans un communiqué, BBVA souligne que ce dispositif vient s'ajouter au dividende intérimaire en numéraire qui avait déjà été versé le 7 novembre dernier, le plus élevé de son histoire, ainsi qu'au programme de rachats d'actions de 993 millions d'euros bouclé le 10 décembre.
Au total, le groupe bancaire espagnol indique avoir reversé à ses actionnaires plus de dix milliards d'euros sous forme de rachats d'actions depuis 2022.
Il souligne qu'il prévoit désormais de proposer quelque 36 milliards d'euros à ses actionnaires d'ici à 2028, via à la fois des mécanismes de rémunération ordinaires et des programmes exceptionnels, comme celui dévoilé aujourd'hui.
Les analystes s'attendaient à que l'établissement financier se montre généreux avec ses actionnaires depuis l'échec, au mois d'octobre, de son projet d'offre sur Sabadell, dont seulement 25,5% des actionnaires avaient accepté l'offre de 16 milliards d'euros, un niveau très éloigné du seuil minimum d'acceptation de l'offre qui avait été fixé à 50% des droits de vote.
A la Bourse de Madrid, l'action BBVA reculait de 0,1% suite à ces annonces, mais affiche encore une hausse de 108% cette année.
