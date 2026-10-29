BBVA-Hausse de 19% du bénéfice net au T3, soutenue par le Mexique

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a annoncé jeudi une progression de son bénéfice net de 19% au troisième trimestre par rapport à la même période l'année précédente, soutenue par de solides performances au Mexique, son principal marché, et par une hausse globale des revenus liés aux prêts.

La société a enregistré un bénéfice net de 3,02 milliards d’euros sur la période de juillet à septembre, un chiffre légèrement supérieur aux 3,01 milliards d’euros attendus par les analystes interrogés par Reuters.

BBVA et son concurrent Santander SAN.MC se sont appuyés par le passé sur les marchés latino-américains pour compenser la pression exercée par la baisse des taux d’intérêt dans la zone euro, mais les dépréciations monétaires sur les marchés émergents ont parfois pesé sur leurs résultats.

Cette fois-ci, cependant, l’appréciation du peso mexicain par rapport au même trimestre de l’année dernière a soutenu les résultats.

Le produit net d'intérêts, qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 21,7% en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 8,08 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 7,88 milliards d'euros, porté par une solide croissance sous-jacente des prêts.

Au Mexique, le résultat net a progressé de 19% en glissement annuel au troisième trimestre, tandis qu’en Espagne, son deuxième marché en importance, il a reculé de 5,5%.

(Rédigé par Jesús Aguado; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)