BBVA en berne malgré un bénéfice annuel record
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:35
Jefferies note cependant que son bénéfice attribuable ne s'est établi qu'à 2,53 MdsEUR sur le seul 4e trimestre, ce qui représente un léger manquement par rapport au consensus de marché qui était de 2,55 MdsEUR.
"Le groupe s'est distingué par sa combinaison unique de croissance et de rentabilité", affirme toutefois BBVA, qui met en avant une augmentation de 16,2% de ses prêts en euros constants, tandis que son ROTE a atteint 19,3%.
Revendiquant aussi un solide ratio de capital CET1 de 12,7%, la banque basque prévoit de distribuer un dividende de 0,92 EUR par action au titre de l'exercice écoulé, soit un total de 5,25 MdsEUR, supérieur de 31% à celui de 2024.
"Le nouvel objectif 2026 d'un RoTE de plus de 20% (pour un consensus à 20,7%), suggère des relèvements pour les bénéfices coeur, compensés par des dégradations venant de la périphérie", prévient Jefferies qui pointe une faiblesse de la Turquie.
Par ailleurs, BBVA indique avoir obtenu le feu vert de la BCE pour son offre aux actionnaires de Banco Sabadell, représentant selon lui "une nouvelle étape très importante qui démontre également la solidité et la solvabilité de cette opération".
