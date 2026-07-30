BBVA: Bénéfice +11,4% au T2, porté par le Mexique

Des personnes portant des valises passent devant une agence de la banque BBVA à Madrid.

par Jesús Aguado

BBVA ‌a fait état jeudi d'une hausse de 11,4% sur un an de ​son bénéfice net du deuxième trimestre, porté par ses activités au Mexique et la hausse globale des revenus liés aux prêts, qui ont ​compensé l'augmentation des provisions.

La deuxième banque de la zone euro par sa capitalisation boursière ​a enregistré un bénéfice net de ⁠3,06 milliards d'euros sur la période d'avril à juin, dépassant les ‌2,96 milliards attendus par les analystes interrogés par Reuters.

BBVA a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions ​de deux milliards d'euros.

Au ‌Mexique, le bénéfice net a progressé de 22,8% ⁠en glissement annuel, tandis qu’en Espagne, il a reculé de 3% en raison de la baisse des revenus du "trading".

Le coût du risque, qui ⁠mesure les pertes ‌potentielles, a baissé de 11 points de base au ⁠cours du trimestre, pour s’établir à 1,43%.

Une hausse de 20,6% des ‌revenus a permis à BBVA de porter son ratio ⁠de rendement des fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur clef ⁠de sa rentabilité, ‌à 22,2%, contre 21,7% à la fin du mois de mars. ​Le groupe a donc relevé son ‌objectif de ROTE pour la fin de 2026, le portant d’un niveau supérieur à 20% ​à environ 2 %.

Le revenu net d'intérêts, qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ⁠ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 22,9% en glissement annuel au cours du trimestre, pour atteindre 7,63 milliards d'euros, reflétant la dynamique sous-jacente solide des prêts.

Les analystes s'attendaient à un RNI à 7,55 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)