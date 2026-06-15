 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bayern voit son Gadoquatrane approuvé aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:28

Bayer s'affiche dans le vert en début de séance ( 0,41%, à 36,34 euros) porté par une décision positive des autorités sanitaires américaines (FDA).

La Food & Drug Administration a approuvé le Gadoquatrane, un nouvel agent de contraste administré par voie intraveineuse sous le nom commercial Ambelvist.

Ce produit est indiqué pour les examens d'image par résonance magnétique (IRM) avec injection du produit de contraste afin de détecter et visualiser les lésions présentant une vascularisation anormale dans le système nerveux central et dans les autres régions du corps, chez les patients adultes et pédiatriques, y compris les nouveau-nés à terme.

Le communiqué de Bayer explique que " grâce à cette approbation, le gadoquatrane devient le mGBCA nécessitant la plus faible dose aux États-Unis. La dose recommandée est de 0,01 mmol/kg de poids corporel réel (soit 0,04 mmol de Gd/kg de poids corporel), ce qui représente 60 % de gadolinium en moins par rapport aux mGBCAs contenant 0,1 mmol de Gd/kg, et 20 % de moins que le gadopiclénol administré à la dose de 0,05 mmol de Gd/kg". En résumé, le produit du géant allemand permet d'obtenir des images de même qualité tout en injectant moins de métaux lourds (le gadolinium) dans le corps du patient.

Le Gadoquatrane a reçu sa première autorisation en mars de cette année, et la société a déjà déposé d'autres demandes, notamment en Europe et en Chine, d'autres dépôts sont prévus ultérieurement.

Valeurs associées

BAYER
36,390 EUR XETRA +0,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Education Edouard Geffray lance les épreuves de philosophie du bac, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le 15 juin 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Bac 2026: coup d'envoi des épreuves écrites de terminale avec la philosophie
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:52 

    "Vous allez voir, ça va bien se passer!": dans un lycée de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le ministre de l'Education Édouard Geffray a donné lundi matin le coup d'envoi des écrits du bac qui débute avec la philosophie pour 530.000 élèves de terminale. Après l'épreuve ... Lire la suite

  • La structure construite pour accueillir les combats de MMA à la Maison Blanche, à Washington, le 11 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour ses 80 ans, Trump invite le MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:47 

    Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un vaste étalage de brutalité et un show au fort accent politique. Le spectacle s'est déroulé alors que le président américain ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Les signaux haussiers sont intacts
    CHRISTIAN DIOR : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 15.06.2026 09:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Saint-Gobain va céder ses activités de distribution de produits sanitaire-chauffage en Scandinavie
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.06.2026 09:19 

    Le groupe français Saint-Gobain a annoncé lundi la signature d'un accord "définitif" pour la vente au groupe finlandais Kesko de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, Norvège et au Danemark, pour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,27 -6,57%
CAC 40
8 460,73 +1,32%
TOTALENERGIES
72,48 -5,11%
HAFFNER ENERGY
0,29 +5,26%
SOCIETE GENERALE
75,41 +2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank