Bayer: va faire 11 présentations à la 31e réunion de l'ESGCT

(CercleFinance.com) - Asklepios BioPharmaceutical, filiale de Bayer, va faire 11 présentations offrant un aperçu de la recherche et du développement de thérapies par virus adéno-associé (AAV) pour une gamme de maladies ainsi que des avancées dans les technologies de fabrication, lors de 31e réunion annuelle de la Société européenne de thérapie génique et cellulaire (ESGCT) qui aura lieu du 22 au 25 octobre 2024, à Rome, en Italie.



Deux présentations orales et neuf présentations de posters mettront en évidence les progrès dans le pipeline clinique et préclinique d'AskBio et les avancées dans les technologies de fabrication de la société.



' Les présentations de cette année complètent les récents progrès notables de notre portefeuille clinique, avec le premier patient randomisé dans notre essai de phase 2 GenePHIT pour AB-1002, une thérapie génique expérimentale pour l'insuffisance cardiaque congestive, et le début du recrutement pour REGENERATE-PD, notre essai de phase 2 pour la maladie de Parkinson pour la thérapie génique expérimentale AB-1005. ' a déclaré Gustavo Pesquin, chef de la direction d'AskBio.





