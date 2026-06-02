Bayer va contester le renvoi de l'affaire relative au règlement concernant le Roundup devant un tribunal fédéral californien

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Bayer BAYGn.DE a l'intention de s'opposer à une ordonnance de transfert conditionnel de son affaire de règlement collectif concernant le Roundup dans le Missouri vers un tribunal fédéral de Californie, a déclarémardi la société allemande.

Cette ordonnance « n'a aucune incidence sur la décision finale concernant le lieu de juridiction approprié pour le règlement collectif, qui, selon nous, devrait être rapidement renvoyé devant le tribunal d'État par le tribunal fédéral du Missouri », a-t-elle déclaré dans un communiqué.