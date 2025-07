Bayer: teste l'OpCT-001, thérapie cellulaire expérimentale information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa société BlueRock Therapeutics a traité un premier patient avec 'OpCT-001' dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/2a.



Encore à l'état expérimental, OpCT-001 est la première thérapie cellulaire dérivée de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) à être testée cliniquement pour le traitement des maladies des photorécepteurs primaires. vise à remplacer les cellules photoréceptrices dégénérées de la rétine par des cellules fonctionnelles.



Peu d'options thérapeutiques existent actuellement pour ces maladies, qui toucheraient quelque 110 000 personnes aux États-Unis.



'Il s'agit du premier traitement expérimental issu d'iPSC testé cliniquement pour ce type de pathologies, un sous-groupe de troubles rétiniens héréditaires provoquant une perte irréversible de la vision', indique le laboratoire.



L'étude en question portera sur environ 54 adultes et visera d'abord à établir la sécurité et la tolérance (phase 1), puis à recueillir des données supplémentaires et mesurer l'effet sur la fonction visuelle et l'engraissement anatomique (phase 2).









