Bayer: signature d'un protocole d'accord avec Neste information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Bayer annonce la signature d'un protocole d'accord avec Neste pour développer la filière du colza d'hiver comme matière première pour des biocarburants.



Les deux entreprises collaboreront à la création d'un écosystème autour de cette culture dans les Southern Great Plains aux États-Unis, avec un lancement prévu en 2027 pour le colza hybride TruFlex, intégrant les technologies Roundup Ready et résistante à l'égrenage.



Ce partenariat vise à proposer des solutions agricoles régénératives tout en diversifiant les matières premières pour les produits renouvelables.



Bayer et Neste finaliseront un accord définitif en 2025.





Valeurs associées BAYER 19,31 EUR XETRA -2,40%