Bayer s'interroge sur une IPO de Ruveon selon Berenberg

Berenberg revient sur les dernières décisions de justice aux Etats-Unis concernant Bayer, ainsi que de l'annonce par le géant allemand de la consolidation de ses activités liées au glyphosate aux Etats-Unis au sein de Ruveon LLC.

La banque privée allemande rappelle que le groupe a remporté deux victoires successives dans l'affaire du glyphosate aux outre-Atlantique. Ces bonnes nouvelles pour le groupe basé à Leverkusen devraient faciliter une future scission de l'entreprise. La principale hypothèse pour les analystes serait une introduction en bourse (IPO) partielle des activités de la "Nouvelle Monsanto". Ils rappellent que cette structure pourrait s'apparenter aux ambitions de BASF d'introduire en bourse sa propre division de solutions agricoles en 2027.

Berenberg voit deux avantages potentiels à cette démarche : satisfaire la représentation des salariés au sein du conseil de surveillance en garantissant que la marque emblématique Aspirine reste ancrée au sein de Bayer et apporter des liquidités à l'entité pharmaceutique restante.

Bayer devra d'abord répondre à deux interrogations selon Berenberg

Les analystes expliquent que pour réussir une éventuelle IPO de Monsanto, Bayer devra s'attacher à répondre à deux préoccupations majeures du marché.

Expliquer pourquoi l'Ebitda n'a pas progressé de manière significative à périmètre constant depuis le rachat par Bayer et garantir que la barrière juridique isolant le glyphosate du reste des actifs résistera aux tentatives de contournement des protections accordées par la Cour suprême des Etats-Unis concernant les plaintes pour "défaut d'information".

Les droits de douane sur le glyphosate en soutien ?

Berenberg rappelle également que l'ITC (la Commission américaine du commerce international) a ouvert une enquête anti-dumping sur les importations chinoises de glyphosate. Bayer fabrique de son côté environ 60% du glyphosate aux Etats-Unis et réalise, selon des estimations des analystes, un chiffre d'affaires mondial de plus de 2 MdsUSD par an sur ce produit. De son côté, Monsanto a demandé à l'ITC d'imposer des droits de douane compris entre 68,9 et 446,47% sur ce produit. Les analystes de Berenberg estiment toutefois que les objections des agriculteurs, désireux d'éviter une hausse du coût de protection des cultures, contiendront les droits réels en dessous de cette fourchette.

La recommandation reste à conserver, avec un objectif de cours relevé de 40,50 à 55 EUR.