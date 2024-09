Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: présentera de nouvelles données à l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles données détaillées de son portefeuille d'oncologie lors du prochain congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 13 au 17 septembre 2024.



Bayer dévoilera des données de dernière minute de l'essai de phase III ARANOTE dans le cancer de la prostate métastatique hormono-sensible pour le darolutamide.



Le groupe présentera aussi des données de dernière minute de l'étude PEACE-III portant sur le premier et le seul dichlorure de radium 223 de thérapie alpha ciblée approuvé en association avec l'enzalutamide chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



Dans le cadre de l'engagement plus large de Bayer à innover dans le domaine des cancers difficiles à traiter, de nouvelles données sur le larotrectinib et une mise à jour sur les 2927088 BAY seront présentées au congrès.





