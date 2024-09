Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: présente des données pour la maladie de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Bayer et BlueRock Therapeutics ont annoncé des données positives à 24 mois provenant d'exPDite, un essai clinique de phase 1 portant sur le bemdaneprocel, une thérapie cellulaire expérimentale pour le traitement de la maladie de Parkinson.



'Bemdaneprocel est la thérapie cellulaire expérimentale la plus avancée sur le plan clinique aux États-Unis pour le traitement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson' indique le groupe.



Les données à 24 mois seront présentées au Congrès international de la maladie de Parkinson et des troubles du mouvement à Philadelphie le 28 septembre 2024.



' L'étude terminée démontre que les cellules transplantées survivent et qu'il existe des signes précoces que le bemdaneprocel peut potentiellement aider les patients à mieux contrôler leurs symptômes moteurs. Ce sont des résultats passionnants qui justifient une exploration plus approfondie dans une prochaine phase d'étude contrôlée par placebo' a déclaré Claire Henchcliffe, MD, présidente du département de neurologie de la faculté de médecine de l'UCI à l'Université de Californie à Irvine et l'un des chercheurs principaux de l'étude.





