Bayer: présentations de dernière minute au congrès de l'ESMO

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi qu'il prévoyait de présenter les résultats de plusieurs essais à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra à partir de la semaine prochaine à Barcelone, y compris des données de dernière minute dans le cancer de la prostate.



Ces résultats de phase III doivent porter sur l'association de Nubeqa (darolutamide) et d'une thérapie anti-androgénique chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC)



Le Nubeqa est actuellement approuvé dans cette indication aux Etats-Unis, mais en association avec une chimiothérapie.



Il est également homologué dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC) non métastatique.



Dans cette dernière indication, Bayer déclare également prévoir une présentation de dernière minute concernant un essai de phase III mené sur Xofigo (chlorure de radium 223) en association avec de l'enzalutamide, dont il est l'un des principaux sponsors.



Xofigo est aujourd'hui autorisé aux Etats-Unis pour le traitement des patients atteints de cancer de la prostate résistant à la castration qui sont porteurs de métastases osseuses symptomatiques et chez qui il n'y a pas de maladie métastatique viscérale connue.



Le laboratoire pharmaceutique allemand compte par ailleurs dévoiler les résultats de deux études sur l'efficacité de Vitravki chez les patients adultes et les enfants dans le traitement du cancer avec fusion TRK.





