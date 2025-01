Bayer: premiers participants pour un essai d'AskBio information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - AskBio, une société de thérapie génique détenue à 100% par Bayer, a annoncé que les premiers participants ont été randomisés dans son essai clinique de phase II chez des patients atteints de la maladie de Parkinson (MP).



Le recrutement se poursuit donc aux États-Unis pour l'essai clinique REGENERATE-PD de la thérapie génique expérimentale AB-1005 pour le traitement de la maladie de Parkinson au stade modéré.



Les données de la phase Ib après 36 mois ont démontré un profil d'innocuité favorable et des tendances positives continues dans les mesures cliniques évaluées d'AB-1005 sans aucun événement indésirable grave associé.



' La randomisation des premiers participants à REGENERATE-PD est une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et les médecins qui les traitent ', a déclaré le Dr Rajesh Pahwa, directeur du Parkinson's Disease and Movement Disorder Center, University of Kansas Medical Center, États-Unis, et chercheur principal de REGENERATE-PD.



' Il existe un besoin important de thérapies neurorestauratrices pour la maladie de Parkinson et le fait de voir progresser une thérapie génique expérimentale importante dans un essai clinique de phase II donne de l'espoir aux patients et à la communauté médicale '.





Valeurs associées BAYER 20,09 EUR XETRA +0,27%