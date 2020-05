Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer parle de progrès dans la médiation sur le Roundup, le titre monte Reuters • 25/05/2020 à 10:04









FRANCFORT, 25 mai (Reuters) - Bayer BAYGn.DE a annoncé lundi avoir réalisé des progrès dans les négociations pour mettre fin aux plaintes liées au Roundup, son herbicide accusé de provoquer des cancers, ce qui fait monter le titre en Bourse. Vers 07H50 GMT, l'action cotée à la Bourse de Francfort prenait 4,91% à 60,48 euros, plus forte hausse de l'indice Dax-30 .GDAXI (+0,83%). "Nous avons fait des progrès dans la médiation sur le Roundup menée sous l'égide de Ken Feinberg, mais en accord avec le caractère confidentiel du processus, le groupe ne spéculera pas sur les résultats ou le calendrier du règlement", a déclaré un porte-parole de Bayer. Selon l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, le groupe allemand est parvenu à un accord verbal sur environ 50.000 à 85.000 plaintes et une annonce devrait être faite le mois prochain. Le nombre total de poursuites aux Etats-Unis s'élève à 125.000, selon Bloomberg. Le groupe allemand avait indiqué en avril que le nombre de plaignants aux Etats-Unis avait atteint 52.500. (Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées BAYER XETRA +6.26% DAX XETRA +1.18%