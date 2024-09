Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: nouvelle collaboration stratégique avec BBM information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Bayer et Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), une société de thérapie génique détenue filiale de Bayer, ont annoncé une nouvelle collaboration stratégique avec Belief BioMed (BBM) afin d'explorer le potentiel de nouvelles thérapies géniques.



Les sociétés combineront leurs efforts et leur expérience en matière de technologie de thérapie génique pour explorer des thérapies potentielles dans des maladies qui pourraient être traitées à l'aide d'une approche ciblée sur le foie.



' La thérapie génique présente l'un des plus grands potentiels de la médecine moderne, en particulier d'un point de vue technique ', a déclaré Juergen Eckhardt, MD, responsable du développement commercial et des licences chez Bayer Pharmaceuticals.





Valeurs associées BAYER 28,76 EUR XETRA -0,83%