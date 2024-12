Bayer: le CHMP recommande l'approbation d'acoramidis information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable au sujet de la mise sur le marché d'acoramidis dans le traitement de l'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR-CM).



Le groupe pharmaceutique allemand précise que la recommandation du CHMP se fonde sur les résultats d'une étude de phase III menée en comparaison d'un placebo ayant montré que le comprimé donnait des résultats supérieure à la fois en termes de décès et d'hospitalisations des patients.



La cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM) est une maladie rare et sous-diagnostiquée qui affecte plusieurs organes et qui peut engager le pronostic vital des personnes affectées.



La Commission européenne devrait faire connaître sa décision finale dans le courant de l'année prochaine.



Aux Etats-Unis, cette petite molécule développée par BridgeBio Pharma et dont Bayer détient les droits de commercialisation pour l'Europe, a déjà été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA).





