Bayer: lancement d'un essai de ph.I dans la cancer du foie information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:47









(CercleFinance.com) - Bayer annonce le lancement d'un essai clinique de phase I portant sur le '225Ac-GPC3' (BAY 3547926), soit un radiopharmaceutique alpha ciblé destiné au traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé exprimant la glypican-3 (GPC3).



Cette étude de première administration chez l'homme vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité préliminaire du traitement seul ou en association.



Selon Dominik Ruettinger, responsable mondial de la R&D oncologique de Bayer, cette initiative marque une étape clé dans le développement de thérapies ciblées à fort potentiel.



Le 225Ac-GPC3 devient le premier radiopharmaceutique alpha de Bayer en CHC, rejoignant deux autres candidats en phase I dans le cancer de la prostate.





