Bayer: inauguration de son laboratoire dans les domaines des phytomédicaments
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:45
' Ce nouveau laboratoire offre à notre équipe de pointe des capacités de prototypage en interne, nous permettant d'innover plus efficacement et plus rapidement. ' a déclaré Chloé Picot, responsable du site de Darmstadt.
ce nouveau laboratoire va permettre le développement d'un nouveau remède naturel, l'Iberogast.
Iberogast est l'un des médicaments à base de plantes. Il permet le traitement des troubles gastro-intestinaux.
La nouvelle installation servira de centre de recherche et développement pour permettre l'innovation continue d'Iberogast et d'autres solutions à base de plantes et biotiques.
Thorsten Umland, responsable de la recherche et du développement en santé digestive chez Bayer, a ajouté : ' Le laboratoire facilitera le développement de solutions à base de plantes et de produits naturels, validées scientifiquement et auxquelles les consommateurs font confiance'.
