Bayer franchit une étape pour l'extension de l'indication du Kerendia aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont accepté la demande d'autorisation complémentaire de Bayer pour le Finérénone, commercialisé sous le nom de Kerendia. Cette demande vise à obtenir une nouvelle indication pour le traitement de la maladie rénale chronique (MRC) chez les adultes non atteints de diabète.

Cette décision s'appuie sur les résultats positifs d'une étude pivot de phase III. L'essai a démontré qu'ajouté au traitement de référence, ce traitement antagoniste non stéroïdien des récepteurs des minéralocorticoïdes ralentit de manière significative la progression de la maladie rénale et réduit les événements cardiovasculaires et rénaux par rapport à un placebo.

Cette avancée s'adresse à un bassin de patients critique. A l'échelle mondiale, environ 850 millions de personnes souffrent de MRC, dont plus de 35 millions d'adultes aux Etats-Unis. Entre 50% et 70% d'entre eux présentent une forme de MRC sans diabète, principalement liée à l'hypertension ou à des glomérulonéphrites.

En l'absence d'options thérapeutiques suffisantes, la détérioration silencieuse de la fonction rénale expose ces patients à des risques élevés d'insuffisance rénale et d'événements cardiovasculaires fatals.