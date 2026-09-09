Bayer et Neste finalisent un accord commercial

Le groupe agrochimique allemand et le producteur finlandais de diesel renouvelable et de carburant durable pour l'aviation (SAF) Neste ont finalisé un accord commercial sur la culture du colza d'hiver "newgold", développé par Bayer.

Ce partenariat stratégique vise à étendre la culture du colza d'hiver dans les Grandes Plaines du Sud des Etats-Unis. L'objectif est d'accroître l'approvisionnement en matières premières à faible intensité carbone pour répondre à une demande mondiale de biocarburants qui pourrait presque tripler d'ici 2040, pour atteindre environ 40 milliards de gallons.

Comme l'a souligné Frank Terhorst, responsable de la stratégie et du développement durable de la division Crop Science de Bayer, cette initiative offre une opportunité de diversification rentable pour les agriculteurs (notamment en rotation avec le blé) tout en renforçant la sécurité énergétique. Outre la production d'huile, les tourteaux à haute teneur en protéines issus de la trituration seront commercialisés sur le marché de l'alimentation animale (bovins, volailles et porcs).

Bayer prévoit de commercialiser ses hybrides de colza d'hiver "newgold" dès l'automne 2027. Ces variétés intégreront des caractéristiques agronomiques avancées : une résistance accrue au froid hivernal et à l'égrenage des siliques et la technologie TruFlex, seconde génération de la tolérance Roundup Ready de Bayer, visant à maximiser le rendement et la teneur en huile.

Pour structurer cette filière et assurer des débouchés aux exploitants, Bayer et Neste mettent en place un réseau de partenaires tout au long de la chaîne de valeur. Ce projet s'inscrit dans la plateforme globale de biocarburants de Bayer, qui développe également d'autres cultures intermédiaires d'intérêt énergétique.