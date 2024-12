Bayer: de nouvelles données encourageantes sur aflibercept information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi qu'une étude de phase III sur un nouveau mode d'administration de son traitement de l'occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) avec oedème maculaire avait atteint son critère d'évaluation principal.



L'essai - conduit sur une période de 36 semaines - a permis de confirmer la non-infériorité d'aflibercept 8 mg administré toutes les huit semaines par rapport à la version actuelle de 2 mg avec injection toutes les quatre semaines.



'Pour les patients, cela signifie des injections moins fréquentes pour un niveau comparable d'efficacité et d'innocuité', explique le laboratoire dans un communiqué.



Bayer développe aflibercept en collaboration avec l'américain Regeneron, qui dispose des droits sur le médicament aux Etats-Unis tandis que le groupe allemand détient les droits de commercialisation en dehors du marché américain.



Aflibercept a déjà été approuvé dans une centaine de pays dans plusieurs indications telles que la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).





Valeurs associées BAYER 19,40 EUR XETRA -0,52%