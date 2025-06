Bayer: collaboration prolongée avec l'Université Tsinghua information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Bayer indique prolonger de trois années supplémentaires sa collaboration de recherche avec l'Université Tsinghua (THU), afin d'accélérer davantage l'application de la recherche scientifique à la découverte et au développement de médicaments.



Le groupe allemand continuera de financer et de soutenir des projets de recherche conjoints, ainsi que des scientifiques de THU. Cette collaboration permettra d'améliorer les échanges de recherche scientifique entre les deux parties.



L'accord prolongé se concentrera sur des projets de recherche conjoints ciblant des domaines thérapeutiques clés, tels que l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et rénales, la neurologie et les maladies rares, ainsi que l'immunologie.



Établi en 2009, le partenariat universitaire stratégique entre Bayer et THU a déjà donné lieu à plus de 70 projets de recherche conjoints et à plus de 10 publications dans des revues universitaires internationales de premier plan.





Valeurs associées BAYER 26,6550 EUR XETRA +1,60%