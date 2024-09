Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer:approbation par la FDA pour un médicament de recherche information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - BlueRock Therapeutics, filiale indépendante de Bayer, annonce l'approbation par la FDA de la demande de nouveau médicament de recherche (IND) pour la thérapie cellulaire expérimentale dérivée des iPSC OpCT-001 pour le traitement des maladies primaires des photorécepteurs.



Les maladies primaires des photorécepteurs sont un sous-groupe de troubles rétiniens héréditaires qui affectent la structure et la fonction des cellules photoréceptrices de la rétine, entraînant une perte de vision irréversible chez les enfants et les adultes.



OpCT-001 est la première thérapie cellulaire expérimentale dérivée des iPSC à faire l'objet d'une évaluation clinique pour le traitement des maladies primaires des photorécepteurs.



Les activités de lancement d'une étude de phase 1/2a sont en cours. L'étude de phase 1/2a est conçue comme une première étude chez l'homme pour évaluer la sécurité et la tolérabilité de l'administration sous-rétinienne d'OpCT-001 chez des personnes atteintes de maladies primaires des photorécepteurs, ainsi que pour évaluer l'effet d'OpCT-001 sur la structure de la rétine, la fonction visuelle et la vision fonctionnelle.



' Nous pensons que l'OpCT-001 a le potentiel de restaurer la vision chez les personnes atteintes de maladies primaires des photorécepteurs et nous sommes impatients de travailler avec la communauté ophtalmologique pour lancer notre étude clinique de phase 1/2a. ' a déclaré Amit Rakhit, directeur du développement et du service médical de BlueRock Therapeutics.





