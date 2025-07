Bayer: 3e autorisation européenne pour Nubeqa information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:21









(Zonebourse.com) - Bayer annonce que la Commission européenne a approuvé Nubeqa (darolutamide), en association avec une hormonothérapie (ADT), pour le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



Cette autorisation repose sur les résultats positifs d'un essai de phase III ayant montré une réduction de 46 % du risque de progression ou de décès.



Cette nouvelle indication élargie permet l'utilisation de darolutamide avec ou sans chimiothérapie, renforçant sa flexibilité d'emploi dans les traitements.



Pour rappel, Nubeqa était déjà approuvé dans tdeux indications distinctes en Europe pour le traitement du cancer de la prostate : en association avec une hormonothérapie (ADT) chez les patients atteints de cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) et un association avec ADT et docétaxel chez les patients atteints de cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC)



Déjà autorisé dans plus de 85 pays, Nubeqa confirme ainsi son profil d'efficacité et de tolérance dans plusieurs stades du cancer de la prostate.









Valeurs associées BAYER 27,9650 EUR XETRA +1,07%