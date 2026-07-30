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Baxter revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande de solutions pour perfusion intraveineuse
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits médicaux Baxter International BAX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats trimestriels, grâce à des ventes soutenues de ses produits médicaux, notamment ses solutions pour perfusion intraveineuse.

L'action de la société basée à Deerfield, dans l'Illinois, a bondi de 14 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les investisseurs et les analystes surveillent de près si la suppression des subventions majorées, liées à la pandémie, prévues par l’Obamacare (ou « Affordable Care Act »), entraîne une baisse du nombre d’interventions non urgentes et de la demande de produits chirurgicaux utilisés lors de ces interventions.

Baxter est en pleine phase de redressement, menée par des mesures de réduction des coûts, après une période d’incertitude concernant son activité de pompes à perfusion.

Le fabricant de dispositifs médicaux a indiqué que la bonne tenue des activités de préparation magistrale et de solutions intraveineuses avait été partiellement contrebalancée par la baisse des ventes de systèmes de perfusion, suite à la suspension des livraisons et des installations de sa pompe Novum.

Au trimestre dernier, Baxter avait indiqué que la suspension des livraisons de pompes à perfusion Novum devrait se poursuivre tout au long de l’année 2026, les clients attendant des précisions sur des corrections supplémentaires.

Baxter table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,95 et 2,15 dollars pour 2026 , contre une fourchette de 1,85 à 2,05 dollars dans ses prévisions précédentes .

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affairesde son principal segment de produits médicaux et de thérapies, qui comprend les solutions pour perfusion, a progressé de 7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,08 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 56 centimes par action au cours du trimestre, contre des estimations de 37 centimes, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,96 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,80 milliards de dollars.

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