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Baxter revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne santé de son activité de préparation magistrale
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation d'un analyste au paragraphe 5 et d'un commentaire d'un dirigeant au paragraphe 7) par Christy Santhosh

Baxter International BAX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats trimestriels, grâce à la bonne tenue des ventes de son activité de préparation magistrale, ce qui a fait bondir son cours de 17 % en début de séance.

Le fabricant de produits médicaux est en pleine phase de redressement, portée par une réduction des coûts, après une période d’incertitude concernant son activité de pompes à perfusion.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,95 et 2,15 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 1,85 à 2,05 dollars.

“Nous nous attendions à une certaine progression au cours du trimestre, mais l’ampleur de cette hausse du chiffre d’affaires et du bénéfice a tout de même constitué une bonne surprise”, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de son principal segment “Produits médicaux et thérapies”, qui comprend les solutions pour perfusion et la préparation magistrale, a bondi de 7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,08 milliards de dollars.

Andrew Hider, directeur général de Baxter, a déclaré que son activité de préparation magistrale personnalisée, en forte croissance, présentait une “conversion de trésorerie favorable”, ajoutant qu’il existait une marge d’amélioration des marges.

La société a indiqué que la bonne performance des activités de préparation magistrale et de solutions intraveineuses avait été partiellement contrebalancée par la baisse des ventes de systèmes de perfusion, suite à la suspension des livraisons et des installations de la pompe à grand volume Novum IQ.

Baxter a indiqué que la suspension des livraisons de pompes devrait se poursuivre jusqu’en 2026, les clients attendant des précisions sur des corrections supplémentaires.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 56 centimes par action au cours du trimestre, contre des estimations de 37 centimes, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 2,96 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,8 milliards de dollars.

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