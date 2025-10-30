 Aller au contenu principal
Baxter réduit ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'impact persistant des ouragans ; les actions atteignent leur niveau le plus bas depuis 20 ans
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 7 et 8, commentaire de l'analyste au paragraphe 10) par Padmanabhan Ananthan

Baxter International BAX.N a revu jeudi à la baisse ses prévisions de croissance du bénéfice annuel ajusté et du chiffre d'affaires, après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre en raison de l'impact persistant des perturbations liées aux ouragans dans une unité de production clé.

Les actions du fabricant de produits médicaux ont plongé à leur plus bas niveau depuis plus de 20 ans à la suite de ces résultats.

Malgré une hausse des procédures médicales non essentielles au cours du trimestre, la société prévoit un bénéfice ajusté de 2,35 à 2,40 dollars par action, contre 2,42 à 2,52 dollars précédemment.

Elle a abaissé ses prévisions de croissance des ventes annuelles à une fourchette de 4 % à 5 %, contre une projection précédente de 6 % à 7 % sur une base déclarée.

Baxter a été mis sous pression par des perturbations persistantes liées aux ouragans sur le site de North Cove, qui a été temporairement fermé l'année dernière après les inondations causées par l'ouragan Helene.

Ce site fournit une grande partie des solutions intraveineuses et des solutions de dialyse péritonéale aux États-Unis.

"En ce qui concerne les solutions IV, la demande américaine reste inférieure aux niveaux antérieurs à l'ouragan Hélène... un certain niveau de conservation des fluides devrait subsister en 2026", a déclaré le directeur financier Joel Grade lors d'une conférence téléphonique.

"Nous nous attendons à ce que les ventes de notre portefeuille de pompes à perfusion restent sous pression alors que nous travaillons avec nos clients pour... lever la suspension des livraisons et des installations de Novum."

Baxter avait déjà interrompu les livraisons de la pompe à grand volume Novum IQ après des rapports faisant état de deux décès et de multiples blessures.

"Les investisseurs se demandent non seulement si les prévisions pour 2026 doivent être inférieures, mais aussi jusqu'à quel point cette baisse doit être suffisante", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, citant les prévisions de bénéfices ajustés de Baxter pour le quatrième trimestre.

Les bénéfices ajustés pour le troisième trimestre se sont élevés à 69 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 60 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 2,84 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,88 milliards de dollars.

BAXTER INTL
19,673 USD NYSE -12,24%
