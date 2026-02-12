 Aller au contenu principal
Baxter prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de l'impact persistant des ouragans
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'évolution du titre, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, détails et contexte dans l'ensemble du document)

Baxter BAX.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, alors que les perturbations persistantes liées aux ouragans dans une usine de fabrication clé pèsent sur les opérations, envoyant ses actions en baisse de 13% avant la cloche.

Le fabricant de produits médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 1,85 et 2,05 dollars par action, bien en deçà des attentes moyennes des analystes de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Nous nous attendions à ce que la direction adopte une position très conservatrice concernant les prévisions, mais la combinaison de la performance décevante du BPA au cours du trimestre et des prévisions plus prudentes est susceptible de faire baisser les actions aujourd'hui", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan.

Le site de Baxter à North Cove en Caroline du Nord, qui fournit 60 % des solutions intraveineuses et de dialyse péritonéale aux États-Unis, a été temporairement fermé en 2024 en raison des inondations causées par l'ouragan Helene.

"Bien que nous ayons enregistré une croissance des ventes dans tous les segments, les résultats du quatrième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes", a déclaré le directeur général Andrew Hider.

Baxter a réalisé un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 44 cents par action au quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 54 cents.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 2,97 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,82 milliards de dollars.

Les ventes du quatrième trimestre de sa plus grande unité de produits médicaux et de thérapies, qui comprend les solutions IV, ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,39 milliard de dollars.

Baxter a également enregistré 485 millions de dollars de dépréciations de goodwill et a constitué une provision pour dépréciation de 330 millions de dollars sur ses actifs d'impôts différés américains au cours du trimestre.

La société prévoit une croissance des ventes nulle à 1 % pour 2026, une perspective faible qui reflète des vents contraires opérationnels persistants au-delà de l'impact de l'ouragan.

La société a également annoncé des changements au sein de son conseil d'administration, avec la démission de deux administrateurs et l'arrivée de Michael McDonnell, vétéran de la finance, à compter du 13 février.

