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Baxter en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fabricant de matériel médical Baxter International BAX.N progresse de 4,3 % à 26,55 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , les portant à une fourchette comprise entre 2,05 et 2,15 dollars par action, contre 1,95 à 2,15 dollars précédemment

** BAX annonce un bénéfice ajusté de 58 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 52 cents – données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre à 2,98 milliards de dollars, contre une estimation de 2,91 milliards de dollars

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 4 % et 5 %, contre une hausse de 3 % à 4 % prévue précédemment

** À la clôture d'hier, l'action BAX affichait une hausse de 33,2 % depuis le début de l'année

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