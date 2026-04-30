Baxter dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en dispositifs médicaux

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Baxter BAX.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la bonne tenue des ventes de sa division Produits médicaux et thérapies.

L'action de la société basée à Deerfield, dans l'Illinois, a progressé de plus de 9 % en pré-ouverture après l'annonce des résultats.

“Les résultats financiers du trimestre dans leur ensemble sont conformes à nos attentes, et nous progressons vers la stabilisation de l'activité”, a déclaré Andrew Hider, directeur général de Baxter.

Sur une base ajustée, Baxter a enregistré un bénéfice de 36 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 31 cents par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 2,62 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la principale division de la société, celle des produits et thérapies médicaux, qui comprend les solutions pour perfusion intraveineuse, a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,29 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars.

Baxter a toutefois indiqué que cette division avait été freinée par la baisse des ventes de pompes à perfusion après avoir annoncé une suspension des expéditions et des installations de sa pompe à grand volume Novum IQ.

Les droits de douane et la hausse des coûts de fabrication ont pesé sur les résultats du trimestre, a déclaré la société, sans préciser le montant en dollars de l'impact des droits de douane sur l'ensemble de l'année.

“Nous pensons qu'il est trop tôt dans le processus de redressement pour que les investisseurs se laissent influencer à la hausse ou à la baisse par un seul trimestre satisfaisant”, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.