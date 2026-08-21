Bavarian Nordic reprend sa hausse grâce à Jefferies

Au lendemain d'un léger repli de 0,67%, le titre Bavarian Nordic reprend son ascension ( 6,67%, à 204,80 couronnes danoises). Entre le 7 et le 19 août, le titre du spécialiste des immunothérapies contre le cancer et des vaccins n'avait pas connu de baisse et avait bondi de 10,46%.

Dans une étude, Jefferies rappelle que la société a dévoilé des résultats trimestriels très solides en matière de chiffre d'affaires et de résultats, tirés à la fois par le calendrier des livraisons contre le mpox, anciennement appelé la variole du singe, et par la surperformance de la franchise Santé des voyageurs.

Bavarian Nordic en avait profité pour relever certains de ses objectifs financiers. La direction table désormais sur des revenus totaux annuels de 5,7 milliards de couronnes, contre une fourchette précédente allant de 5,5 à 5,7 milliards de couronnes. De son côté, Jefferies vise un chiffre d'affaires 2026 de 5,61 milliards de couronnes.

En outre, la société va initier un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant pouvant aller jusqu'à 750 millions de couronnes.

Au niveau de la valorisation, les analystes estiment que la société apparaît sous-évaluée. La décote historique par rapport aux valorisations internes persiste, largement alimentée, selon la banque d'investissement américaine, par l'incertitude et la volatilité entourant l'activité à forte marge de Préparation aux urgences de santé publique (environ 50% des revenus 2025). Pour les analystes, une opération de fusion-acquisition significative permettrait de réduire cette incertitude.

La recommandation de Jefferies reste à acheter, avec une cible de cours de 280 couronnes, soit un potentiel de hausse de 46%.