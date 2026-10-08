Bavarian Nordic en nette hausse après avoir relevé ses objectifs

Le groupe pharmaceutique danois a relevé ses prévisions financières pour 2026, porté par une performance supérieure aux attentes de son activité de vaccins destinés aux voyageurs (Travel Health). A la Bourse de Copenhague, son titre progresse de 3,99%, à 232,10 couronnes danoises.

Bavarian Nordic anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards de couronnes danoises pour cette division, contre 3 milliards précédemment. Cette révision s'explique principalement par la hausse des ventes de vaccins contre la rage, notamment aux Etats-Unis, où une recrudescence de la rage animale a entraîné une augmentation significative des expositions humaines et de la demande de vaccination préventive et post-exposition.

Les autres hypothèses de revenus restent inchangées, notamment les 2,5 milliards DKK attendus de l'activité de préparation aux urgences sanitaires (Public Preparedness), dont 2,4 milliards de couronnes danoises sont déjà couverts par des commandes.

Dans ce contexte, Bavarian Nordic vise désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 6,1 milliards de couronnes danoises, contre 5,92 milliards auparavant assorti d'une marge d'Ebitda d'environ 32%, contre 30% précédemment.

L'avis de Jefferies

La banque d'investissement américaine a maintenu sa recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 280 couronnes danoises.

Les analystes soulignent que la performance opérationnelle se poursuit, bien que les fusions-acquisitions restent le point clé pour générer une hausse durable.

Dans le détail, Jefferies estime que Bavarian Nordic semble sous-évaluée et pâtit d'une décote historique. Cette situation s'explique principalement par l'incertitude et la volatilité entourant l'activité à forte marge de la Préparation publique (environ 50% du chiffre d'affaires en 2025). Pour les analystes, une opération de fusion-acquisition significative permettrait de réduire cette incertitude et donnerait au marché la capacité de reconnaître la valeur de l'entreprise et ainsi réduire cette décote.