BAT signale la possibilité de suppressions d'emplois dans le cadre de son plan d'IA, alors que le sachet de nicotine Velo stimule le bénéfice

Le programme de productivité risque d'entraîner des licenciements

Velo gagne des parts de marché sur Zyn et On! aux États-Unis

Le chiffre d'affaires des nouveaux produits connaît une croissance à deux chiffres au second semestre

La vape Vuse de BAT est mieux acceptée malgré les défis du marché

British American Tobacco BATS.L a annoncé jeudi un nouveau programme de productivité piloté par l'IA qui devrait conduire à des suppressions d'emplois, tout en faisant état d'un bénéfice annuel plus élevé, son sachet de nicotine Velo ayant gagné des parts de marché aux États-Unis et les ventes de produits plus récents ayant repris.

Le directeur financier par intérim, Javed Iqbal, a déclaré que le programme verrait BAT, qui vend des cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine, simplifier et automatiser en utilisant des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, ajoutant que cela affecterait les niveaux de personnel.

"Cela aura un impact sur la taille de l'organisation", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique, tout en précisant qu'il était trop tôt pour dire quelle proportion de la main-d'œuvre serait affectée.

Les actions BAT, qui ont fait un bond de 46 % l'année dernière, étaient en baisse de 1,8 % à 4 348 pence en milieu de matinée.

VELO EST MAINTENANT Nº 2 AUX ÉTATS-UNIS EN TERMES DE PARTS DE MARCHÉ

L'effort de productivité intervient alors que Velo gagne des parts de marché face à Zyn de Philip Morris PM.N et On! d'Altria MO.N sur le marché clé des États-Unis, grâce à des caractéristiques telles que des taux de nicotine plus élevés et des prix plus bas.

"Nous sommes extrêmement encouragés par les performances de Velo aux États-Unis", a déclaré le directeur général Tadeu Marroco lors de la conférence téléphonique. "Il y a encore beaucoup d'opportunités pour Velo de continuer à croître."

Velo est désormais le deuxième produit en termes de parts de marché aux États-Unis, derrière Zyn, et fait partie de la gamme de nouveaux produits de BAT, y compris la vape Vuse et le tabac chauffé, dans lesquels l'entreprise investit massivement pour stimuler la croissance.

Le chiffre d'affaires de BAT provenant des nouveaux produits a connu une croissance à deux chiffres au second semestre et de 7 % pour l'année se terminant en décembre. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 3,4 % pour atteindre 340,5 pence.

Anthony Sedgwick, cofondateur d'Abax Investments, investisseur de BAT, a déclaré que les nouveaux produits se développaient rapidement et jouaient un rôle clé dans les activités de BAT.

Cela a augmenté l'attrait des sociétés de tabac par rapport à d'autres sociétés de consommation qui luttent pour la croissance et par rapport auxquelles les actions de tabac ont été négociées à une décote, a-t-il dit.

Les nouvelles alternatives au tabac représentaient 18,2 % des ventes totales de BAT en 2025, contre 17,5 % en 2024.

DÉFIS RÉGLEMENTAIRES ET RISQUES DE MARCHÉ

Le directeur général Marroco a déclaré que les performances de Vuse s'amélioraient, même si ses produits de vapotage continuent d'être affectés par les vapes non réglementées sur le marché.

Il a déclaré que les efforts réglementaires visant à lutter contre les ventes illicites de produits de vapotage ont légèrement aidé, mais a averti qu'il faudrait du temps pour que les conditions du marché s'améliorent, et a prévu une performance stable pour les produits de vapotage aux États-Unis en 2026.

En outre, BAT a connu des difficultés en Australie et au Bangladesh , la demande en Australie étant affectée par l'augmentation des droits de douane et la croissance du marché des cigarettes illicites. AuBangladesh, l'augmentation des taxes et la réglementation sur le prix minimum ont pesé sur les ventes.

M. Iqbal a déclaré que l'Australie continuerait à être un frein en 2026.

Le chiffre d'affaires du segment Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique a chuté de plus de 7 % en 2025, tempérant la croissance globale du chiffre d'affaires du groupe à 2,1 %, contre une croissance de 1,3 % en 2024.

