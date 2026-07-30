BAT relève son objectif de croissance du bénéfice annuel, Velo étant le moteur de sa dynamique aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BAT table sur une croissance du bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situant au milieu de la fourchette de 5 à 8 %

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année sont maintenues

* Le chiffre d'affaires des nouvelles catégories progresse de 18 % à devises constantes

* Le résultat ajusté du premier semestre progresse de 7,9 % pour s’établir à 164 pence par action

(Ajout de détails et de contexte tout au long du communiqué)

British American Tobacco BATS.L a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du résultat annuel, la forte hausse de la demande pour ses sachets de nicotine Velo et les bons résultats enregistrés aux États-Unis ayant compensé une forte baisse en Asie.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a déclaré s’attendre désormais à ce que la croissance du bénéfice par action ajusté sur l’ensemble de l’année se situe vers le milieu de sa fourchette prévisionnelle à moyen terme de 5 % à 8 %, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui tablaient sur la limite inférieure de cette fourchette.

Il a maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation ajusté dans la partie basse de leurs fourchettes respectives de 3 % à 5 % et de 4 % à 6 %, une décision qui avait déçu les investisseurs en juin.

L'action de la société a chuté de près de 3 % en début de séance.

BAT est confrontée à une baisse de la demande de cigarettes traditionnelles et a massivement investi dans des alternatives au tabac afin de stimuler ses bénéfices.

Elle a également entrepris le mois dernier une refonte en profondeur de son organisation , axée sur l’intelligence artificielle, dans le cadre de laquelle elle prévoit de supprimer environ 5.500 emplois et de confier quelque 3.500 fonctions à des tiers, notamment au cabinet de conseil Accenture, dans le cadre d’une restructuration qui exclut les États-Unis, son plus grand marché.

BAT devrait également bénéficier d’une décision de la FDA américaine autorisant désormais la vente de certaines cigarettes électroniques non homologuées, ce qui, selon l’entreprise, ouvre un marché pouvant atteindre 7 milliards de livres sterling.

Le chiffre d’affaires de ses nouvelles catégories — comprenant les cigarettes électroniques, les produits chauffés et les produits oraux modernes — a enregistré une croissance accélérée de 18 % à devises constantes, la part de volume des produits oraux modernes sur ses principaux marchés ayant progressé de 8,4 points de pourcentage pour atteindre 39,2 %.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 164 pence par action pour le semestre clos le 30 juin, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l’année précédente, et un résultat supérieur au consensus établi par la société, qui s’élevait à 158,5 pence.