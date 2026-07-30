 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAT relève son objectif de croissance du bénéfice annuel, Velo étant le moteur de sa dynamique aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BAT table sur une croissance du bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situant au milieu de la fourchette de 5 à 8 %

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année sont maintenues

* Le chiffre d'affaires des nouvelles catégories progresse de 18 % à devises constantes

* Le résultat ajusté du premier semestre progresse de 7,9 % pour s’établir à 164 pence par action

(Ajout de détails et de contexte tout au long du communiqué)

British American Tobacco BATS.L a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du résultat annuel, la forte hausse de la demande pour ses sachets de nicotine Velo et les bons résultats enregistrés aux États-Unis ayant compensé une forte baisse en Asie.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a déclaré s’attendre désormais à ce que la croissance du bénéfice par action ajusté sur l’ensemble de l’année se situe vers le milieu de sa fourchette prévisionnelle à moyen terme de 5 % à 8 %, ce qui représente une révision à la hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui tablaient sur la limite inférieure de cette fourchette.

Il a maintenu ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation ajusté dans la partie basse de leurs fourchettes respectives de 3 % à 5 % et de 4 % à 6 %, une décision qui avait déçu les investisseurs en juin.

L'action de la société a chuté de près de 3 % en début de séance.

BAT est confrontée à une baisse de la demande de cigarettes traditionnelles et a massivement investi dans des alternatives au tabac afin de stimuler ses bénéfices.

Elle a également entrepris le mois dernier une refonte en profondeur de son organisation , axée sur l’intelligence artificielle, dans le cadre de laquelle elle prévoit de supprimer environ 5.500 emplois et de confier quelque 3.500 fonctions à des tiers, notamment au cabinet de conseil Accenture, dans le cadre d’une restructuration qui exclut les États-Unis, son plus grand marché.

BAT devrait également bénéficier d’une décision de la FDA américaine autorisant désormais la vente de certaines cigarettes électroniques non homologuées, ce qui, selon l’entreprise, ouvre un marché pouvant atteindre 7 milliards de livres sterling.

Le chiffre d’affaires de ses nouvelles catégories — comprenant les cigarettes électroniques, les produits chauffés et les produits oraux modernes — a enregistré une croissance accélérée de 18 % à devises constantes, la part de volume des produits oraux modernes sur ses principaux marchés ayant progressé de 8,4 points de pourcentage pour atteindre 39,2 %.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 164 pence par action pour le semestre clos le 30 juin, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l’année précédente, et un résultat supérieur au consensus établi par la société, qui s’élevait à 158,5 pence.

Valeurs associées

BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 747,500 GBX LSE +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    Schneider Electric relève ses objectifs annuels grâce aux centres de données
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 09:57 

    Schneider Electric continue de surfer sur la vague des centres de données et relève notamment grâce à eux ses objectifs annuels, après un bénéfice net en forte hausse et un chiffre d'affaires "record" au premier semestre, liés à une "forte demande" sur l'ensemble ... Lire la suite

  • Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, en 2022 ( AFP / JOEL SAGET )
    Amundi: nouveau semestre de croissance, porté par la hausse des marchés
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 09:57 

    Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a fait état jeudi d'une nouvelle croissance de ses bénéfices et de ses encours au premier semestre, porté par une collecte record et le rebond des marchés actions au deuxième trimestre. Les encours des fonds gérés ... Lire la suite

  • Vue générale d'une station-service Shell dans le sud-est de Londres
    Shell: Le bénéfice double au T2 avec la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 30.07.2026 09:53 

    par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ‌Shell a fait état jeudi d'un doublement de son bénéfice net au deuxième ​trimestre, dépassant les prévisions en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la volatilité des marchés dues au conflit au Moyen-Orient. Son ... Lire la suite

  • Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres
    L'Europe ouvre en hausse avec les résultats, Adidas plonge à Francfort
    information fournie par Reuters 30.07.2026 09:51 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ‌hausse jeudi à l'ouverture, à l'exception de Francfort, les investisseurs analysant un déluge de ​résultats financiers tout en surveillant la nouvelle flambée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 gagne 0,69% à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,98 +1,40%
STELLANTIS
5,051 -4,36%
2CRSI
24,26 +1,68%
CAC 40
8 457,46 +0,59%
FDJ UNITED
22,14 -3,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank