BAT prévoit une croissance rapide du marché des alternatives au tabac au cours de la prochaine décennie

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par Emma Rumney

British American Tobacco

BATS.L prévoit une croissance de son chiffre d'affaires liée aux alternatives au tabac, telles que les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine, de l'ordre de 15 % par an jusqu'en 2030, a-t-il annoncé mardi.

* Le deuxième fabricant mondial de tabac en termes de capitalisation boursière organisera mardi en fin de journée une journée dédiée aux investisseurs, au cours de laquelle il présentera sa stratégie de croissance jusqu’à la fin de la décennie

* Il avait déjà prévu une croissance du chiffre d'affaires des produits de substitution au tabac de l'ordre de 15 % pour 2026 et s'attend désormais à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir

* Il prévoit également que la « marge sur coût variable » de ces produits — qui mesure leur rentabilité — atteigne au moins 30 % d’ici 2030, contre 13,3 % en juin 2026.

* BAT, qui fabrique des marques de cigarettes telles que Dunhill et Lucky Strike, s’efforce d’accroître son chiffre d’affaires grâce à d’autres produits nicotiniques, alors que la consommation de tabac connaît un déclin à long terme sur certains marchés clés

* Ses ambitions grandissantes reflètent la croissance rapide de sa marque de sachets de nicotine Velo, après des années de difficultés avec ses marques de cigarettes électroniques et de tabac chauffé

* La société a également indiqué qu’elle restait en bonne voie pour atteindre la fourchette basse de ses prévisions, à savoir une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % et une croissance de 4 % à 6 % de son résultat d’exploitation ajusté pour l’exercice 2026