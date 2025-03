BAT: nouvelle DG chez BTomorrow Ventures (BTV) information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - BAT a confirmé aujourd'hui la nomination de Annie Goman au poste de directrice générale de sa division de capital-risque BTomorrow Ventures (BTV). Annie rejoint BTV après avoir occupé le poste de directrice mondiale du secteur Cannabis chez BAT.



Elle succède ainsi à Juan M. Palacios, qui occupe de nouvelles fonctions en tant que vice-président senior du développement commercial chez Reynolds American, filiale américaine de BAT.



Avant de rejoindre BAT en 2024, Annie Goman avait occupé des postes de direction au sein des départements commercial, numérique et e-commerce chez ZX Ventures (la branche d'incubation de croissance d'AB inBev), Innocent Drinks et Nestlé.







