BAT confirme son attractivité sociale avec une 9e certification mondiale consécutive
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:23
Pour l'année 2026, BAT atteint un niveau historique avec des certifications dans 44 pays et cinq grandes régions mondiales. Cette distinction repose sur une évaluation rigoureuse de vingt thématiques, incluant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'environnement de travail et l'acquisition de talents.
Cora Koppe-Stahrenberg, directrice des ressources humaines chez BAT, souligne que ce résultat reflète un "engagement indéfectible à créer un environnement inclusif, solidaire et performant".
Adrian Seligman, directeur général de Top Employers Institute, précise que BAT se distingue par son aptitude rare à "aligner sa stratégie humaine à l'échelle mondiale" tout en restant pertinente localement.
Le titre gagne 1,7% ce matin à Londres et signe une progression de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|4 309,000 GBX
|LSE
|+1,44%
A lire aussi
-
Un ancien agent autrichien est jugé depuis jeudi pour avoir notamment vendu des informations à la Russie, au risque d'entacher la réputation de son pays auprès de ses partenaires européens. Le procès de Egisto Ott, 63 ans, s'est ouvert au tribunal de Vienne, devant ... Lire la suite
-
Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite
-
Nvidia et les autres géants de l'IA ne sont pas les seuls à profiter de l'euphorie boursière...Jeudi, les actions du fabricant japonais de toilettes Toto, connu pour ses bidets high-tech, ont clôturé en hausse de 9,7% grâce au lien inattendu de l'entreprise avec ... Lire la suite
-
Le Japon devrait faire état vendredi d'une inflation tenace, à quelques heures d'une dissolution du Parlement: le défi économique s'annonce central dans la campagne électorale à venir, où la Première ministre Sanae Takaichi défendra un ambitieux allègement fiscal. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer