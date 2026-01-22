 Aller au contenu principal
BAT confirme son attractivité sociale avec une 9e certification mondiale consécutive
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:23

Le groupe assoit sa réputation d'employeur de référence en obtenant, pour la neuvième année d'affilée, le label de l'organisme international de certification en ressources humaines Top Employers Institute.

Pour l'année 2026, BAT atteint un niveau historique avec des certifications dans 44 pays et cinq grandes régions mondiales. Cette distinction repose sur une évaluation rigoureuse de vingt thématiques, incluant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'environnement de travail et l'acquisition de talents.

Cora Koppe-Stahrenberg, directrice des ressources humaines chez BAT, souligne que ce résultat reflète un "engagement indéfectible à créer un environnement inclusif, solidaire et performant".

Adrian Seligman, directeur général de Top Employers Institute, précise que BAT se distingue par son aptitude rare à "aligner sa stratégie humaine à l'échelle mondiale" tout en restant pertinente localement.

Le titre gagne 1,7% ce matin à Londres et signe une progression de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BRIT AMER TOBACC
4 309,000 GBX LSE +1,44%
