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Bastide FY26 S1: résultat opérationnel progresse à 22,2 millions d’euros (+12,5 %)
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:06

* Bastide Le Confort Médical affiche un résultat net de 30,6 millions d’euros au 1er semestre 2025-2026, contre 2,2 millions d’euros un an plus tôt, soutenu par 24,4 millions d’euros issus des activités non poursuivies, principalement liés à la cession de Baywater. * Chiffre d’affaires à 260,4 millions d’euros, en hausse de 8 % à périmètre comparable, la baisse publiée étant attribuée à la sortie du périmètre des entités cédées ou classées en activités non poursuivies.

* Résultat opérationnel courant progresse à 23,5 millions d’euros, marge opérationnelle courante sur activités poursuivies proche de 9%. * Coût de l’endettement financier net se réduit à 12,7 millions d’euros, sous l’effet du refinancement bancaire et de la baisse de l’endettement brut. * Le groupe confirme viser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 510 millions d’euros, marge opérationnelle autour de 9%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Bastide Le Confort Médical SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/178E1E29DD813B1B727FC90C5B146C86E01284EB

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