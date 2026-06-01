BASTIDE : Finalisation de la cession de New Medical Concept, holding du groupe EXPERF, à Sapio Group

Caissargues, le 1 er juin 2026 – Le Groupe Bastide annonce la finalisation de l'acquisition par Sapio Group de sa filiale New Medical Concept, holding du groupe français EXPERF, spécialisé dans la perfusion et la nutrition à domicile.

L'accord de cession avait été signé le 21 mai 2026 et l'ensemble des conditions suspensives ont été levées fin mai.

« La cession d'EXPERF marque une nouvelle étape dans l'exécution de notre feuille de route stratégique. Cette opération nous permet de cristalliser la valeur créée depuis son intégration au sein du Groupe et de renforcer notre structure financière. Elle s'inscrit dans une gestion active de notre portefeuille d'activités avec la volonté de concentrer nos ressources sur nos activités les plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Nous poursuivons ainsi notre ambition de croissance rentable et durable. » commente Vincent Bastide, Président Directeur Général du Groupe Bastide.

« Nous sommes très heureux d'avoir signé l'accord d'acquisition du groupe EXPERF », déclare Mario Paterlini, CEO du Groupe Sapio. « Il s'agit d'une autre étape importante de notre stratégie visant à développer une croissance durable en Europe, en particulier dans le secteur des soins de santé, qui connaît une forte dynamique. Grace à son maillage géographique solide en France, EXPERF constituera un levier clé de notre stratégie de consolidation et d'expansion dans le pays. »

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 le jeudi 3 septembre 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie.

Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

A propos de Sapio Group

Créée en 1922 à Monza (Italie), Sapio est une multinationale italienne détenue à 51 % par les familles Dossi et Colombo et à 49 % par Air Products and Chemicals (USA). Le groupe opère dans le secteur des gaz industriels et médicaux et des soins à domicile en Italie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Turquie, en Espagne, au Portugal et aux États-Unis avec environ 3 000 employés et 400 000 patients assistés en Europe chaque année. Sapio, dont le chiffre d'affaires excédera 1 milliard d'euros une fois cette acquisition finalisée, poursuivra le développement de ses activités en France, où il est déjà présent à travers Homeperf, Synapse Santé et Synartis. Grâce à cette opération, l'empreinte de Sapio en France se renforcera considérablement pour atteindre plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le pays.

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