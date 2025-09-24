BASTIDE : Finalisation de la cession de Baywater Healthcare à Sapio Group

Caissargues, le 24 septembre 2025

Conformément au calendrier annoncé lors de sa communication du 30 juin 2025 annonçant la signature d'un accord portant sur la cession de sa filiale Baywater Healthcare - leader sur le marché de l'assistance respiratoire au Royaume-Uni - à Sapio Group, le Groupe Bastide annonce avoir finalisé l'opération de cession de sa filiale britannique.

Depuis son intégration au sein du Groupe Bastide en 2018, Baywater Healthcare a connu une forte accélération de son développement, doublant son chiffre d'affaires, de 27 M€ en 2017 à près de 60 M€ en 2024-2025 (chiffre d'affaires proforma incluant la contribution en année pleine des régions de Londres et East of England, récemment gagnées).

« Cette opération illustre notre stratégie de gestion de nos actifs : depuis son acquisition, Baywater a doublé de taille ; sa cession, à un moment clé, nous permet d'extérioriser la valeur créée tout en réduisant significativement la dette du Groupe. Ce succès confirme la pertinence de notre stratégie d'acquisitions ciblées et notre capacité à développer pleinement le potentiel des sociétés acquises, en maximisant leur valeur dans la durée. » commente Vincent Bastide, Président Directeur Général du Groupe Bastide.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2024-2025 le mercredi 22 octobre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35