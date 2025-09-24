 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASTIDE : Finalisation de la cession de Baywater Healthcare à Sapio Group
information fournie par Actusnews 24/09/2025 à 18:00

Caissargues, le 24 septembre 2025

Conformément au calendrier annoncé lors de sa communication du 30 juin 2025 annonçant la signature d'un accord portant sur la cession de sa filiale Baywater Healthcare - leader sur le marché de l'assistance respiratoire au Royaume-Uni - à Sapio Group, le Groupe Bastide annonce avoir finalisé l'opération de cession de sa filiale britannique.

Depuis son intégration au sein du Groupe Bastide en 2018, Baywater Healthcare a connu une forte accélération de son développement, doublant son chiffre d'affaires, de 27 M€ en 2017 à près de 60 M€ en 2024-2025 (chiffre d'affaires proforma incluant la contribution en année pleine des régions de Londres et East of England, récemment gagnées).

« Cette opération illustre notre stratégie de gestion de nos actifs : depuis son acquisition, Baywater a doublé de taille ; sa cession, à un moment clé, nous permet d'extérioriser la valeur créée tout en réduisant significativement la dette du Groupe. Ce succès confirme la pertinence de notre stratégie d'acquisitions ciblées et notre capacité à développer pleinement le potentiel des sociétés acquises, en maximisant leur valeur dans la durée. » commente Vincent Bastide, Président Directeur Général du Groupe Bastide.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2024-2025 le mercredi 22 octobre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l51ylsdsY23Jxp1vlpiXbpOUmm9pm2CbmGqXxZWZaJeZaZ9llW5obZjHZnJllmlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94143-finalisation-cession-baywater-vfr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
24,800 EUR Euronext Paris -1,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank