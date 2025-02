Bastide: croissance de 8% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Bastide affiche un chiffre d'affaires de 141,4 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2024-25, en croissance de 8,1% (+7,8% en organique), performance qui porte le cumul semestriel à 275,2 millions, en hausse de 8,6% (+8,4% en organique).



Sur le deuxième trimestre, les activités à plus forte technicité (respiratoire, nutrition-perfusion-stomathérapie) présentent une croissance organique de 10,2% tandis que l'activité maintien à domicile confirme son retour à la croissance (+3,6% en organique).



Conforté par la bonne dynamique enregistrée depuis le début de l'exercice, Bastide confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires d'au moins 560 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 8,7% pour l'exercice 2024-25.





