BASTIDE : Croissance au 4ème trimestre : +35% - Chiffre d'affaires annuel : 382 M EUR

En K€ 2018-2019 publié 2018-2019 retraité * 2019-2020 publié Croissance Chiffre d'affaires 4ème trimestre 86 455 85 402 115 187 +34,9% Chiffre d'affaires annuel 335 624 331 078 382 038 +15,4%

* Retraité de l'application de la norme IFRS 15 mise en œuvre en 2019-2020

Le groupe Bastide Le Confort Médical a réalisé au 4ème trimestre 2019-2020 (avril-juin) un chiffre d'affaires de 115,2 M€ en hausse de +34,9% (dont +32,9% en organique1). Cette accélération de la croissance s'explique par un surcroît d'activité pendant la crise sanitaire Covid-19. Le Groupe a enregistré un fort accroissement des ventes de dispositifs et de consommables médicaux et a accompagné le retour précoce à domicile de patients hospitalisés en maladies aiguës dans le cadre du Plan Blanc. Ces éléments ont permis de compenser le ralentissement de la prise en charge de nouveaux patients chroniques durant cette même période, dû aux mesures de confinement.

Le Groupe recueille ainsi les fruits de son positionnement multi-spécialiste et de son modèle économique (forte récurrence de l'activité) dans ce contexte inédit.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 à 382,0 M€, un niveau supérieur à l'objectif initial situé entre 355 et 365 M€. La hausse de l'activité ressort ainsi à +15,4%, dont +13,7% en organique.

Répartition du chiffre d'affaires annuel par métiers

Maintien à domicile Sur 12 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 188,0 M€, en progression de +21,0% (+19,5% en organique).

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires annuel de 79,8 M€, en hausse de +19,8% (+16,5% en organique). Cette division, bien orientée depuis le début de l'exercice à la suite de la réorganisation managériale et du repositionnement stratégique vers le secteur associatif, a bénéficié d'une hausse significative ponctuelle de l'activité de ventes de consommables pendant la période pandémique.

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 108,2 M€, en croissance de +22,5% dont +21,7% en organique, une performance tirée par un 4ème trimestre exceptionnel (+70% de croissance) lié à la très forte demande des professionnels et des particuliers depuis le démarrage de la pandémie. Les ventes e-commerce ont notamment explosé durant la période, confirmant le potentiel de croissance du Groupe dans ce domaine.

L'activité « Respiratoire » a généré un chiffre d'affaires de 100,0 M€ en croissance de +10,8% (+10,6% en organique). Le chiffre d'affaires annuel au Royaume-Uni ressort à 34,7 M€ en hausse de +14,1%, bénéficiant notamment de commandes ponctuelles de concentrateurs d'Oxygène intervenues durant le mois d'avril. En France, malgré le ralentissement de la prise en charge des maladies chroniques au 4ème trimestre, l'activité est restée soutenue grâce à la croissance du traitement des pathologies respiratoires aiguës.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un chiffre d'affaires de 94,0 M€ en progression de +9,3% (+6,4% en organique). La progression au 4ème trimestre s'est inscrite dans la continuité des 9 premiers mois. La croissance est atténuée sur cet exercice par l'impact des baisses de tarifs en stomathérapie (activité stable sur 12 mois). Les autres activités sont restées globalement bien orientées.

Perspectives

Le niveau d'activité enregistré sur la fin de l'exercice, en particulier sur les activités ventes, conforte l'objectif d'une marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9,0% pour l'exercice 2019-2020.

En 2020-2021, le Groupe entend, dans un contexte toujours incertain, poursuivre son développement organique et bénéficiera de plus de l'intégration des sociétés acquises en juillet en France et en Espagne (9 M€ de chiffre d'affaires annuel cumulé).

Le Groupe continue par ailleurs d'étudier de manière sélective des croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques.

1 Croissance organique calculée en retraitant 2019-2020 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2018-2019 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019-2020 le 28 octobre 2020 après bourse

