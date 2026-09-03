BASTIDE : Chiffre d'affaires 2025-2026, hors impact de la cession d'EXPERF : 526 M EUR , supérieur à l'objectif / Chiffre d'affaires 2025-2026 publié : 483 M EUR , en hausse de +7,6% / Objectif de marge opérationnelle courante confirmé, autour de 9%

Caissargues, le 3 septembre 2026

Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, publie son chiffre d'affaires annuel 2025-2026. Conformément à la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires publié concerne exclusivement les activités poursuivies et n'intègre plus le chiffre d'affaires de la société EXPERF, cédée le 1 er juin 2026. Pour assurer une bonne comparabilité avec l'exercice précédent, le groupe présente un chiffre d'affaires 2024-2025 retraité du même périmètre.

En M€ 2024-2025 publié 2024-2025 retraité* 2025-2026

publié Var. Chiffre d'affaires T1 116,8 106,7 115,6 +8,3% Chiffre d'affaires T2 124,0 112,8 122,9 +9,0% Chiffre d'affaires T3 125,1 114,4 122,2 +6,8% Chiffre d'affaires T4 125,3 114,9 122,2 +6,4% Chiffre d'affaires annuel (au 30 juin) 491,2 448,8 482,9 +7,6%

* Chiffre d'affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : EXPERF

La comparabilité du chiffre d'affaires avec la guidance donnée en début d'exercice, avant la cession d'EXPERF, est précisée dans le tableau suivant. Le Groupe surperforme significativement son objectif de 510 M€ avec un chiffre d'affaires de 527 M€.

En M€ Activités poursuivies EXPERF Total Guidance CA annuel 482,9 43,8 526,7 Au moins 510

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025-2026 s'élève à 122,2 M€, en croissance de +6,4% en données publiées (+6,5% en organique [1] ) , intégrant la baisse tarifaire de 4% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil, initiée le 1 er avril 2026.

La croissance de l'activité « Maintien à Domicile » ressort à +5,1% sur le trimestre avec le maintien d'une bonne performance dans le segment des collectivités. L'activité dans le segment magasins/Internet s'améliore par rapport au troisième trimestre, sous l'effet d'une reprise progressive des livraisons des fauteuils, pénalisées depuis le trimestre précédent par la réforme VPH*.

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), maintiennent un rythme de croissance organique solide de +7,4% sur la période (+7,5% en organique) malgré l'impact de la baisse tarifaire de 4% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2026 en France. Elles représentent 58,5% du chiffre d'affaires.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2025-2026 à 482,9 M€, soit une croissance de +7,6% dont +7,8% en organique.

Répartition du chiffre d'affaires annuel par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 201,7 M€, en hausse de +5,2%, soutenue par l'excellente dynamique enregistrée par les collectivités.

En collectivités , le chiffre d'affaires s'élève à 94,3 M€ en hausse de +10,5%. Cette forte croissance résulte de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, de la contribution exceptionnelle de certains contrats et du gain de plusieurs petits marchés.

, le chiffre d'affaires s'élève à 94,3 M€ en hausse de +10,5%. Cette forte croissance résulte de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, de la contribution exceptionnelle de certains contrats et du gain de plusieurs petits marchés. En magasins/internet , le chiffre d'affaires atteint 107,4 M€ en croissance de +0,9%, temporairement limitée par la réforme VPH qui a pesé sur l'activité des magasins au second semestre.

L'activité « Respiratoire » maintient une solide performance avec un chiffre d'affaires de 177,1 M€ en croissance de +11,1% en organique (+10,5% en données publiées sous l'effet de la baisse du dollar canadien et de la livre sterling face à l'euro). En France, malgré l'impact des baisses tarifaires sur l'apnée du sommeil (-5% au 1 er avril 2025 et -4% au 1 er avril 2026), la dynamique reste forte avec une croissance organique de +9,6% sous l'effet des gains de parts de marché. À l'international, la croissance demeure solide (+16,2% en organique) portée par l'excellente dynamique d'Intus au Royaume-Uni et Medpro au Canada.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » enregistre un chiffre d'affaires de 104,2 M€, en hausse de +7,7%, avec une hausse de plus de 20% de l'activité Diabète qui compense une croissance plus modérée sur les autres activités.

Perspectives

Compte tenu de la bonne performance enregistrée au quatrième trimestre, le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante autour de 9,0% en publié pour l'exercice 2025-2026.

Pour l'exercice 2026-2027, à périmètre constant, le Groupe franchira à nouveau le cap des 500 M€ de chiffre d'affaires, soutenu par la bonne dynamique de l'activité. L'objectif précis sera communiqué lors de la publication des résultats annuels 2025-2026 fin octobre.

La cession d'EXPERF, annoncée en mai 2026, contribuera à réduire les frais financiers et à poursuivre l'amélioration du levier financier, qui devrait s'établir à un niveau légèrement inférieur à 2,5x post-opération (post-IFRS 16).

En deux ans, le Groupe a démontré sa capacité à poursuivre sa croissance organique et à renforcer sa profitabilité (+50 bps sur la marge opérationnelle courante), tout en réduisant significativement son levier financier (pour rappel 3,6x au 30 juin 2024) grâce aux cessions et à l'accroissement de la génération de cash. Cette trajectoire permet au Groupe d'aborder la prochaine étape de son développement avec une structure financière saine et l'ambition de poursuivre sa croissance de manière durable dans un secteur porté par le vieillissement de la population.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2025-2026 le mercredi 21 octobre 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

ANNEXE

En M€ 2024-2025 2025-2026 Chiffre d'affaires publié 491,2 482,9 Sortie du périmètre de EXPERF (42,4) Chiffre d'affaires retraité 448,8

* Véhicules pour Personnes Handicapées

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2024-2025 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés