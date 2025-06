BASTIDE : Cession de DORGE et DYNA MEDICAL en Belgique

Caissargues, le 5 juin 2025

Le Groupe Bastide annonce ce jour la cession de ses deux filiales belges, Dorge Medic, spécialisée dans la vente et la location de matériels et produits médicaux pour le maintien à domicile et l'orthopédie, et Dyna Médical, spécialisée dans la bandagisterie, c'est-à-dire la fabrication, l'adaptation et la vente de dispositifs médicaux sur mesure tels que bandages, orthèses, ceintures abdominales, bas de contention ou encore chaussures orthopédiques. Sur l'exercice 2023-2024, Dorge Medic et Dyna-Médical, acquises respectivement en 2013 et 2014, ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 9,6 M€.

Les deux filiales sont cédées à la société Aqtor!, spécialiste en orthopédie technique basé en Belgique et filiale du Groupe Eqwal, leader international dans le secteur de la compensation du handicap.

Cette opération de cession, réalisée en numéraire, contribuera à la réduction de la dette financière nette du Groupe Bastide. Elle s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à concentrer ses efforts sur le développement de ses activités synergiques, à valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance.

À la suite de cette cession, Bastide reste présent en Belgique sur le marché porteur de l'assistance respiratoire.

Le Groupe poursuit l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie ou permettraient d'extérioriser la valeur créée par le Groupe.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 le jeudi 4 septembre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

À propos d'Eqwal

Acteur mondial de la compensation du handicap, Eqwal œuvre pour l'inclusion des personnes en perte d'autonomie en s'appuyant sur des expertises humaines et technologiques dédiées à leur bien-être. Présent en France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Danemark, Suisse et aux États-Unis via son réseau Patient Care, Eqwal rayonne à l'international grâce à la distribution de ses solutions digitales, scanners, fraiseuses et composants orthopédiques. Eqwal œuvre également dans les pays défavorisés au travers de sa Fondation.

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35