BASTIDE : BASTIDE : Résultats semestriels 2022-2023 _ Progression du free cash-flow opérationnel et confirmation des perspectives 2022-2023

Résultats semestriels 2022-2023

Résultat opérationnel courant : +14,7%

Marge opérationnelle courante en hausse à 8,6%

Progression du free cash-flow opérationnel



Perspectives 2022-23 confirmées

Caissargues, le 22 mars 2023

En M€ S1 2021-2022 S1 2022-2023 Var Chiffre d'affaires 223,1 249,7 +11,9 % EBITDA 1 46,8 49,9 +6,6 % Marge d'EBITDA 21,0% 20,0% Résultat opérationnel courant 18,7 21,5 +14,7 % Marge opérationnelle courante 8,4% 8,6% Résultat opérationnel 14,9 18,9 +26,7 % Résultat net des activités poursuivies 5,9 8,3 +42,0 % Résultat net des activités non poursuivies 0 -5,7 Résultat net part du Groupe 5,6 3,2 -42,3 %

1 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2022-2023 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du Groupe Bastide le 20 mars 2023. La présentation des résultats annuels sera consultable sur le site internet du Groupe à partir de 14h30 le 23 mars 2023 dans la rubrique investisseurs. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.bastide-groupe.fr avant le 31 mars 2023 et fera l'objet d'un communiqué de mise à disposition.

Chiffre d'affaires en hausse de +11,9%

Au cours du 1 er semestre 2022-2023, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 249,7 M€, en hausse de +11,9%. La croissance organique 2 ressort à +5,0% en ligne avec les attentes, malgré une baisse de plus de 56% des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI) liée à la fin de la crise sanitaire.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 141,5 M€, en hausse de +17,0% et de +10,7% en croissance organique. Tous les segments délivrent d'excellentes performances avec des croissances organiques comprises entre +8% et +18%.

L'activité « Maintien à Domicile » ressort à 108,2 M€, en hausse de +5,6% (-1,4% en croissance organique). Hors EPI, elle est en croissance globale de +10,5% (+2,8 % en organique).

Les activités à l'international augmentent conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais plus de 18,4% du chiffre d'affaires (vs 16,3% au premier semestre 2021-2022).

Rentabilité opérationnelle courante en hausse malgré le contexte inflationniste

Sur le semestre, le Groupe Bastide a su démontrer une très bonne résistance au contexte inflationniste actuel illustrée par l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle courante. Cette performance témoigne de la pertinence des choix stratégiques avec le développement des activités à l'international et l'évolution du mix vers les activités à plus forte technicité.

L'EBITDA progresse de +6,6% à 49,9 M€, soit une marge d'EBITDA élevée de 20,0%, intégrant un impact estimé à 150 points de base lié à une inflation particulièrement marquée sur les prix de l'énergie et à la baisse tarifaire de -10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil en vigueur depuis le 1 er septembre 2021.

Grâce à la bonne maitrise des dotations nettes aux amortissements, le Groupe délivre un résultat opérationnel courant en hausse de +14,7%, à 21,5 M€ . La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 8,6% , soit une hausse de 20 points de base par rapport à la marge réalisée au 1 er semestre 2021-2022. Elle est supérieure à l'objectif minimal de 8,3% annoncé en début d'exercice.

Le résultat opérationnel est en hausse de +26,7%, à 18,9 M€ . Les charges non courantes, moins élevées que sur le 1 er semestre 2021-2022, intègrent des frais d'acquisitions et diverses charges exceptionnelles dont des frais de restructurations.

Les frais financiers augmentent à -7,2 M€, sous l'impact mécanique de la hausse conjoncturelle des taux. Le taux moyen de la dette nette (calculé sur les 12 derniers mois) ressort à 3,8% comparé à 3,4% sur l'exercice à 2021-2022.

Le résultat net des activités poursuivies progresse significativement de +42,0% à 8,3 M€ après comptabilisation d'une charge d'impôt de 3,7 M€.

Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de -5,7 M€ sur le semestre, dont -4,8 M€ de dépréciations d'actifs ponctuelles liées à l'arrêt des activités de services non stratégiques adossées à l'offre logicielle de Care Service.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent en hausse de +24,9%, à 52,0 M€ résultant notamment d'une capacité d'autofinancement après impôts de 43,0 M€ et d'une amélioration du Besoin en Fonds Roulement de 6,1 M€ . Cette évolution du BFR résulte d'un retour à un niveau de stocks plus normatif après la hausse ponctuelle en 2021-2022 en prévention de ruptures conjoncturelles potentielles d'approvisionnements.

Les investissements opérationnels nets, qui s'élèvent à 26,7 M€, ont été bien maitrisés grâce aux actions de contrôle mises en place dans ce domaine et restent quasi stables par rapport au 1 er semestre 2021-2022, malgré la très forte hausse du chiffre d'affaires locatif.

Sur le semestre, le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels et après remboursement des dettes locatives/loyers) , ressort positif de 17,6 M€, soit une augmentation de plus de 10 M€ par rapport au 1 er semestre 2021-2022.

Sur le semestre, le Groupe a décaissé 16,3 M€ au titre de la croissance externe, liés au paiement des acquisitions 4S-Emed, Probace et Oxystore réalisées sur le semestre (7,4 M€), aux compléments de prix versés sur celles des années précédentes (1,4 M€) et au rachat de minoritaires (7,5 M€).

L'endettement net, hors dettes locatives de 79,1 M€, ressort à 322,0 M€ au 31 décembre 2022 pour des capitaux propres de 79,6 M€. La trésorerie disponible s'élève à 27,3 M€. Le levier financier (dettes financières nettes 3 /EBITDA annualisé retraité 4 - hors impact d'IFRS 16) ressort à 3,88 ×, en ligne avec les attentes et inférieur au niveau de 4,0 autorisé pour le levier au 31 décembre 2022.

Perspectives 2022-2023

Le Groupe Bastide entend poursuivre sa trajectoire sur le second semestre et confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires annuel autour de 510 M€ et d'une marge opérationnelle courante supérieur à 8,3%.

La poursuite de l'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le premier semestre, est une priorité du Groupe sur le second semestre afin d'amorcer le désendettement et de dégager de nouvelles ressources financières pour la croissance externe. Le Groupe continue à ce titre d'étudier avec sélectivité des opportunités en vue d'accélérer sa diversification internationale et les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.

3 incluant une dette comptable de complément de prix futurs de 7 M€

4 EBITDA calculé avant impact IFRS 16 et retraité selon la norme IAS 17

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

EBITDA (M€) S1 2021-2022 S1 2022-2023 Résultat opérationnel courant 18,7 21,5 - Dotations nettes aux amortissements et provisions 28,1 28,4 = EBITDA 46,8 49,9

Free cash-flow opérationnel (M€) S1 2021-2022 S1 2022-2023 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 40,4 52,0 - Flux de trésorerie liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -25,1 -25,3 - Remboursement des dettes locatives (IFRS 16) -8,6 -9,1 = Free cash-flow opérationnel 6,7 17,6

Annexes – états financiers

Bilan

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2022 Actifs non courants 455 741 445 909 Goodwill 222 850 217 610 Droits d'utilisation des actifs loués 77 333 81 532 Autres actifs incorporels 8 139 8 470 Actifs corporels 130 988 126 166 Titres mis en équivalence 63 24 Autres actifs financiers non courants 12 330 8 373 Actifs d'impôts différés 4 039 3 735 Actifs courants 200 666 186 642 Stocks et en cours 46 885 48 466 Clients et comptes rattachés 72 825 68 019 Autres créances 42 744 40 892 Autres actifs courants 3 208 3 183 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 308 22 133 Actifs destinés à être cédés 7 696 3 949 TOTAL ACTIF 656 408 632 552 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2022 Capital 3 310 3 310 Primes liées au capital 9 466 9 466 Résultats accumulés 66 500 71 788 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 79 276 84 564 Participations ne donnant pas le contrôle 332 2 099 Total des capitaux propres 79 608 86 663 Passifs non courants 371 197 370 885 Emprunts obligataires 25 049 49 936 Emprunts et dettes financières non courants 272 742 247 029 Obligations locatives non courantes 62 378 66 320 Provisions non courantes 2 044 3 405 Passif d'impôts différés 4 417 2 928 Autres passifs non courants 4 566 1 266 Passifs courants 205 603 175 004 Emprunts et concours bancaires courants 51 150 39 209 Obligations locatives courantes 16 698 16 739 Provisions courantes 754 482 Fournisseurs et comptes rattachés 74 150 63 794 Autres passifs courants 57 999 53 709 Passifs destinés à être cédés 4 851 1 072 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 656 408 632 552

Compte de résultat

En milliers d'euros S1 22-23 S1 21-22 Chiffre d'affaires 249 734 223 095 Achats consommés -84 703 -77 724 Charges externes -41 644 -33 955 Charges de personnel -71 930 -62 966 Impôts et taxes -1 890 -1 944 Dotations aux amortissements -29 718 -27 798 (Dotations) Reprises aux dépréciations d'actifs et aux provisions pour risques et charges 1 306 -285 Autres produits opérationnels courants 298 607 Autres charges opérationnelles courantes 0 -330 Résultat opérationnel courant 21 454 18 699 Ajustement de la juste valeur des compléments de prix -57 -1 290 Autres produits opérationnels non courants 939 1 555 Autres charges opérationnelles non courantes -3 476 -4 072 Résultat opérationnel 18 861 14 892 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 39 0 Résultat opérationnel après quote-part de résultat net dans les entités mises en équivalence 18 900 14 892 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0 0 Coût de l'endettement financier brut -7 233 -5 231 Coût de l'endettement financier net -7 233 -5 231 Autres produits et charges financiers 352 444 Résultat avant impôt 12 019 10 106 Impôt sur le résultat -3 698 -4 244 Résultat net des activités poursuivies 8 321 5 862 Résultat net des activités non poursuivies -5 738 0 Résultat net 2 583 5 862 Dont: - Part des propriétaires de la Société 3 212 5 565 - Part des participations ne donnant pas le contrôle -629 298 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère par action Non dilué (en euros) (*) 0,44 0,76 Dilué (en euros) (**) 0,44 0,76 (*) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant : 7 355 519 7 350 928 (**) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant et potentiel : 7 373 737 7 353 693

Etat consolidé des flux de trésorerie (en milliers d'euros ) Au 31 décembre 2022 Au 31 décembre 2021 Résultat net consolidé 2 583 5 862 Dotations nettes aux amortissements et provisions 19 043 19 090 Dotations aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loué (IFRS 16) 9 441 8 829 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 53 1 247 Charges et produits calculés aux stocks-options et assimilés 184 227 Autres produits et charges calculés 547 -3 Plus et moins-values de cession 342 85 Profits et pertes de dilution 0 0 Quote-part de résultat liés aux sociétés mises en équivalence 0 0 Dividendes sur entités non consolidés -10 -4 Impact des activités abandonnées 3 040 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 35 224 35 332 Coût de l'endettement financier net 7 233 5 133 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 3 701 4 244 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 46 157 44 710 Impôt versé -3 151 -3 877 Variation du BFR lié à l'activité 6 145 -385 Autres flux liés aux activités opérationnelles 0 3 Impact des activités abandonnées 2 878 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 52 030 40 451 Incidence des variations de périmètre -16 287 -24 471 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -25 858 -25 840 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 521 739 Acquisition d'actifs financiers -1 259 -105 Cession d'actifs financiers 112 262 Variation des prêts et avances consentis -265 -500 Dividendes reçus sur titres non consolidés 10 4 Autres flux liés aux opérations d'investissement 0 0 Impact des activités abandonnées -26 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -43 053 -49 910 Versement des actionnaires de la société mère lors d'augmentation de capital 7 2 Versement des minoritaires lors d'augmentation de capital 0 0 Cession (acquisition) nette d'actions propres -2 8 Dividendes versés -514 -2 208 Emission d'emprunts 26 737 219 034 Remboursement d'emprunts -9 506 -198 010 Remboursement des obligations locatives ( IFRS 16) -9 145 -8 583 Intérêts financiers nets versés -7 007 -5 143 Autres flux liés aux opérations de financement 431 54 Impact des activités abandonnées -128 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 872 5 154 Incidence des variations des cours des devises -193 154 Variation de la trésorerie nette 9 655 -4 151 Trésorerie d'ouverture 15 200 33 277 Trésorerie de clôture 24 855 29 126 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 308 29 580 Trésorerie passive -2 453 -454

