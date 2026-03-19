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Bastide augmente de près de 5% son ROC au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 07:08

Bastide Le Confort Médical publie un résultat net part du groupe de 29,5 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-2026, contre 0,6 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel courant en croissance de 4,7% à 23,5 MEUR, soit une marge opérationnelle en repli de 0,3 point à 9,0%.

Son chiffre d'affaires ressort à 260,4 MEUR, en croissance organique de 8,2% ( 8% en publié), portée par la bonne dynamique des activités de prestations de santé à domicile et la performance de l'activité "Maintien à Domicile".

Bastide pointe aussi un free cash-flow opérationnel largement positif à 24,3 MEUR, comparé à 7 MEUR au 1er semestre 2024-2025, permettant de couvrir l'ensemble des frais financiers décaissés nets de 13,5 MEUR.

Par ailleurs, le levier financier endettement financier net "IFRS 16 / EBITDA" s'améliore de 3,41x au 30 juin 2025 à 2,77x au 31 décembre 2025, largement sous le seuil autorisé de 4,25 à compter du 31 décembre 2025 et de 4,00 à compter du 30 juin 2027.

Bastide confirme avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et de marge opérationnelle autour de 9% pour l'exercice 2025-2026, malgré la nouvelle baisse tarifaire de 4% prévue à compter du 1er avril sur la prise en charge de l'apnée du sommeil.

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BASTIDE LE CONFORT MED.
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