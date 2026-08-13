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BASTIDE : 2026.08.13 BLCM - Actions et droits de vote au 31.07.2026
information fournie par Actusnews 13/08/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.937,05 €

Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société informe ses actionnaires qu'au 31 juillet 2026 :

  • le nombre d'actions s'élève à 7.468.749 :
    • le nombre d'actions ordinaires est de : 7.365.078,
    • le nombre d'actions de préférence s'élève à : 103.671,
  • le nombre de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) s'élève
    à 11.631.516,
  • le nombre de droits de vote exerçables (excluant les actions privées de droit de vote) s'élève
    à 11.575.841.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l21wZsdpZZnGmW1rlphom5ZlaJthkpXImGXHmGdplszJbm+VyWuSbcjIZnJqnWZp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99813-2026.08.13-blcm-actions-et-droits-de-vote-au-31.07.2026.pdf

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