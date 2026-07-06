BASTIDE : 2026.07.06 BLCM - Actions et droits de vote au 30.06.2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.937,05 €

Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société informe ses actionnaires qu'au 30 juin 2026 :

le nombre d'actions s'élève à 7.468.749 : le nombre d'actions ordinaires est de : 7.365.078, le nombre d'actions de préférence s'élève à : 103.671,

le nombre de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) s'élève

à 11.631.517,

à 11.631.517, le nombre de droits de vote exerçables (excluant les actions privées de droit de vote) s'élève

à 11.575.714.