BASTIDE : 2026.07.06 - Bilan semestriel du premier semestre civil 2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.937,05 €

Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

Bilan du premier semestre civil 2026 du contrat de liquidité

contracté avec PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)

Marché concerné : Euronext Paris

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 169 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Espèces : 31.913,49 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 748 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Espèces : 19.319,86 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 905 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

39 050,53 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 14 134 349 710,81 € 612 Ventes 14 713 362 304,44 € 568

ANNEXE

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 612 14 134 349 710,81 € TOTAL 568 14 713 362 304,44 € 02/01/2026 7 187 4478,71 02/01/2026 9 202 4847,19 05/01/2026 1 1 23,85 05/01/2026 22 584 14133,33 06/01/2026 2 15 364,5 06/01/2026 16 259 6365,65 07/01/2026 5 66 1635,2 07/01/2026 2 66 1635,3 08/01/2026 4 105 2576 08/01/2026 1 6 147 12/01/2026 7 138 3441,44 09/01/2026 25 557 13827,53 13/01/2026 7 121 3031,9 12/01/2026 3 61 1528,1 15/01/2026 8 205 5136,01 13/01/2026 5 63 1581,3 16/01/2026 8 136 3377,66 14/01/2026 3 62 1559,2 19/01/2026 4 80 1966,6 16/01/2026 3 80 1996 20/01/2026 13 207 5053,06 19/01/2026 12 300 7414,74 21/01/2026 10 204 4869,7 21/01/2026 2 49 1174,25 23/01/2026 21 283 6720,2 22/01/2026 9 215 5165,01 26/01/2026 15 171 4014,86 23/01/2026 3 85 2044,25 27/01/2026 14 262 6187,6 26/01/2026 22 441 10413,91 28/01/2026 6 171 3992,3 27/01/2026 3 22 515 29/01/2026 9 205 4806,41 28/01/2026 2 55 1287 30/01/2026 5 95 2213,95 29/01/2026 8 204 4828,95 02/02/2026 7 110 2555,3 30/01/2026 4 80 1872 03/02/2026 14 294 6658,81 02/02/2026 4 80 1863,75 05/02/2026 7 91 2033,2 03/02/2026 1 50 1160 06/02/2026 4 35 774 04/02/2026 7 98 2197,5 10/02/2026 3 20 448 05/02/2026 3 79 1774 11/02/2026 7 126 2912,4 06/02/2026 1 4 89,2 12/02/2026 1 30 694,5 09/02/2026 11 129 2864,15 13/02/2026 4 50 1219 10/02/2026 27 431 9928,65 16/02/2026 11 258 6209,6 11/02/2026 6 38 884,85 17/02/2026 15 451 11097,89 12/02/2026 13 127 2944,75 18/02/2026 6 120 2927 13/02/2026 25 789 19004,64 19/02/2026 11 211 5187,1 16/02/2026 5 185 4464,49 20/02/2026 5 100 2455 17/02/2026 8 339 8386,28 24/02/2026 5 130 3399,99 18/02/2026 11 211 5191,11 25/02/2026 16 511 13409,3 19/02/2026 4 71 1758,25 26/02/2026 2 62 1624,4 20/02/2026 4 46 1137,2 27/02/2026 5 150 3929 23/02/2026 14 427 10884,14 02/03/2026 21 419 10664,22 24/02/2026 6 60 1593 03/03/2026 13 185 4612,49 25/02/2026 7 207 5481,09 04/03/2026 1 1 24,7 26/02/2026 6 90 2376 05/03/2026 30 379 9509,34 27/02/2026 1 1 26,4 06/03/2026 10 209 5136,66 02/03/2026 7 135 3441 09/03/2026 10 254 6196,3 03/03/2026 2 12 298,8 10/03/2026 31 364 8811,17 04/03/2026 11 280 7041,55 11/03/2026 8 178 4269,6 05/03/2026 3 51 1293,3 12/03/2026 1 1 23,85 06/03/2026 5 25 617,5 13/03/2026 3 112 2657,4 09/03/2026 8 220 5381,51 16/03/2026 7 90 2142 10/03/2026 10 240 5886 17/03/2026 1 20 478 11/03/2026 2 206 4978,9 18/03/2026 7 105 2504,5 12/03/2026 6 59 1409 19/03/2026 11 323 7863,11 13/03/2026 2 49 1168,85 20/03/2026 16 145 3469,36 16/03/2026 7 256 6112,9 23/03/2026 4 61 1442,65 17/03/2026 4 201 4820,2 24/03/2026 4 106 2507,5 18/03/2026 11 149 3594,4 25/03/2026 2 50 1183 19/03/2026 7 57 1420 26/03/2026 6 205 4792,24 20/03/2026 6 83 2005,4 27/03/2026 6 225 5204,99 23/03/2026 2 40 952,5 30/03/2026 2 50 1153 24/03/2026 7 280 6700,99 31/03/2026 1 2 46,4 25/03/2026 5 155 3693,5 02/04/2026 1 30 715,5 26/03/2026 1 30 714 07/04/2026 2 60 1431 27/03/2026 5 210 5046,01 08/04/2026 3 90 2269,5 30/03/2026 3 130 3019 09/04/2026 2 60 1506 31/03/2026 1 30 699 10/04/2026 2 50 1247,5 01/04/2026 5 250 5935 13/04/2026 3 110 2733,5 02/04/2026 3 90 2161,5 14/04/2026 6 235 5819 07/04/2026 8 220 5399 15/04/2026 4 91 2220,5 08/04/2026 1 30 763,5 16/04/2026 5 250 6400 09/04/2026 1 1 25,2 17/04/2026 2 100 2595 13/04/2026 1 30 750 20/04/2026 2 100 2585 14/04/2026 2 31 787,4 21/04/2026 2 100 2560 15/04/2026 8 221 5525,8 22/04/2026 6 300 7590 16/04/2026 6 205 5313,01 23/04/2026 4 200 5000 21/04/2026 1 1 25,85 24/04/2026 4 138 3412,2 27/04/2026 8 370 9165,01 27/04/2026 2 60 1470 28/04/2026 5 176 4437,65 28/04/2026 4 120 2991 29/04/2026 4 232 5823,59 29/04/2026 5 150 3748,5 30/04/2026 4 132 3294,1 30/04/2026 5 150 3709,5 28/01/1906 13 510 13515 05/05/2026 4 200 5240 05/05/2026 2 100 2650 06/05/2026 1 27 715,5 06/05/2026 1 9 241,2 07/05/2026 4 154 4089,1 07/05/2026 1 50 1337,5 08/05/2026 1 30 799,5 08/05/2026 2 100 2675 11/05/2026 1 38 1018,4 11/05/2026 2 80 2152 12/05/2026 2 100 2680 12/05/2026 1 50 1350 13/05/2026 3 120 3186 13/05/2026 2 100 2663 18/05/2026 4 150 4063,5 14/05/2026 1 100 2715 19/05/2026 7 310 8153,99 20/05/2026 6 249 6613,39 21/05/2026 4 190 5077,5 21/05/2026 1 50 1342,5 22/05/2026 5 200 5340 22/05/2026 4 151 4137,4 25/05/2026 1 30 795 25/05/2026 4 150 4017 26/05/2026 4 120 3180 27/05/2026 1 1 26,55 27/05/2026 5 150 3918 28/05/2026 1 1 25,95 28/05/2026 4 120 3070,5 29/05/2026 2 120 3072 29/05/2026 2 60 1524 01/06/2026 1 23 584,2 02/06/2026 2 60 1500 02/06/2026 1 9 227,7 03/06/2026 3 60 1491 03/06/2026 1 16 400,8 04/06/2026 2 60 1476 05/06/2026 2 130 3191,01 08/06/2026 4 120 2913 09/06/2026 2 77 1848,2 10/06/2026 1 30 714 10/06/2026 1 100 2390 11/06/2026 1 50 1180 12/06/2026 4 180 4289 16/06/2026 3 90 2181 15/06/2026 4 140 3368,46 17/06/2026 1 30 706,5 17/06/2026 1 40 960 18/06/2026 1 30 708 18/06/2026 1 30 711 19/06/2026 2 31 722,5 19/06/2026 1 1 23,5 23/06/2026 2 31 719,2 22/06/2026 1 14 327,6 24/06/2026 1 30 687 23/06/2026 1 1 23,2 29/06/2026 2 80 1964 25/06/2026 1 40 924 30/06/2026 7 154 3777 26/06/2026 9 290 6931 29/06/2026 1 30 744 30/06/2026 2 31 781,2