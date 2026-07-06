BASTIDE : 2026.07.06 - Bilan semestriel du premier semestre civil 2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.360.937,05 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du premier semestre civil 2026 du contrat de liquidité
contracté avec PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 169 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
- Espèces : 31.913,49 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 748 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
- Espèces : 19.319,86 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 905 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
- 39 050,53 euros
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|14 134
|349 710,81 €
|612
|Ventes
|14 713
|362 304,44 €
|568
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|612
|14 134
|349 710,81 €
|TOTAL
|568
|14 713
|362 304,44 €
|02/01/2026
|7
|187
|4478,71
|02/01/2026
|9
|202
|4847,19
|05/01/2026
|1
|1
|23,85
|05/01/2026
|22
|584
|14133,33
|06/01/2026
|2
|15
|364,5
|06/01/2026
|16
|259
|6365,65
|07/01/2026
|5
|66
|1635,2
|07/01/2026
|2
|66
|1635,3
|08/01/2026
|4
|105
|2576
|08/01/2026
|1
|6
|147
|12/01/2026
|7
|138
|3441,44
|09/01/2026
|25
|557
|13827,53
|13/01/2026
|7
|121
|3031,9
|12/01/2026
|3
|61
|1528,1
|15/01/2026
|8
|205
|5136,01
|13/01/2026
|5
|63
|1581,3
|16/01/2026
|8
|136
|3377,66
|14/01/2026
|3
|62
|1559,2
|19/01/2026
|4
|80
|1966,6
|16/01/2026
|3
|80
|1996
|20/01/2026
|13
|207
|5053,06
|19/01/2026
|12
|300
|7414,74
|21/01/2026
|10
|204
|4869,7
|21/01/2026
|2
|49
|1174,25
|23/01/2026
|21
|283
|6720,2
|22/01/2026
|9
|215
|5165,01
|26/01/2026
|15
|171
|4014,86
|23/01/2026
|3
|85
|2044,25
|27/01/2026
|14
|262
|6187,6
|26/01/2026
|22
|441
|10413,91
|28/01/2026
|6
|171
|3992,3
|27/01/2026
|3
|22
|515
|29/01/2026
|9
|205
|4806,41
|28/01/2026
|2
|55
|1287
|30/01/2026
|5
|95
|2213,95
|29/01/2026
|8
|204
|4828,95
|02/02/2026
|7
|110
|2555,3
|30/01/2026
|4
|80
|1872
|03/02/2026
|14
|294
|6658,81
|02/02/2026
|4
|80
|1863,75
|05/02/2026
|7
|91
|2033,2
|03/02/2026
|1
|50
|1160
|06/02/2026
|4
|35
|774
|04/02/2026
|7
|98
|2197,5
|10/02/2026
|3
|20
|448
|05/02/2026
|3
|79
|1774
|11/02/2026
|7
|126
|2912,4
|06/02/2026
|1
|4
|89,2
|12/02/2026
|1
|30
|694,5
|09/02/2026
|11
|129
|2864,15
|13/02/2026
|4
|50
|1219
|10/02/2026
|27
|431
|9928,65
|16/02/2026
|11
|258
|6209,6
|11/02/2026
|6
|38
|884,85
|17/02/2026
|15
|451
|11097,89
|12/02/2026
|13
|127
|2944,75
|18/02/2026
|6
|120
|2927
|13/02/2026
|25
|789
|19004,64
|19/02/2026
|11
|211
|5187,1
|16/02/2026
|5
|185
|4464,49
|20/02/2026
|5
|100
|2455
|17/02/2026
|8
|339
|8386,28
|24/02/2026
|5
|130
|3399,99
|18/02/2026
|11
|211
|5191,11
|25/02/2026
|16
|511
|13409,3
|19/02/2026
|4
|71
|1758,25
|26/02/2026
|2
|62
|1624,4
|20/02/2026
|4
|46
|1137,2
|27/02/2026
|5
|150
|3929
|23/02/2026
|14
|427
|10884,14
|02/03/2026
|21
|419
|10664,22
|24/02/2026
|6
|60
|1593
|03/03/2026
|13
|185
|4612,49
|25/02/2026
|7
|207
|5481,09
|04/03/2026
|1
|1
|24,7
|26/02/2026
|6
|90
|2376
|05/03/2026
|30
|379
|9509,34
|27/02/2026
|1
|1
|26,4
|06/03/2026
|10
|209
|5136,66
|02/03/2026
|7
|135
|3441
|09/03/2026
|10
|254
|6196,3
|03/03/2026
|2
|12
|298,8
|10/03/2026
|31
|364
|8811,17
|04/03/2026
|11
|280
|7041,55
|11/03/2026
|8
|178
|4269,6
|05/03/2026
|3
|51
|1293,3
|12/03/2026
|1
|1
|23,85
|06/03/2026
|5
|25
|617,5
|13/03/2026
|3
|112
|2657,4
|09/03/2026
|8
|220
|5381,51
|16/03/2026
|7
|90
|2142
|10/03/2026
|10
|240
|5886
|17/03/2026
|1
|20
|478
|11/03/2026
|2
|206
|4978,9
|18/03/2026
|7
|105
|2504,5
|12/03/2026
|6
|59
|1409
|19/03/2026
|11
|323
|7863,11
|13/03/2026
|2
|49
|1168,85
|20/03/2026
|16
|145
|3469,36
|16/03/2026
|7
|256
|6112,9
|23/03/2026
|4
|61
|1442,65
|17/03/2026
|4
|201
|4820,2
|24/03/2026
|4
|106
|2507,5
|18/03/2026
|11
|149
|3594,4
|25/03/2026
|2
|50
|1183
|19/03/2026
|7
|57
|1420
|26/03/2026
|6
|205
|4792,24
|20/03/2026
|6
|83
|2005,4
|27/03/2026
|6
|225
|5204,99
|23/03/2026
|2
|40
|952,5
|30/03/2026
|2
|50
|1153
|24/03/2026
|7
|280
|6700,99
|31/03/2026
|1
|2
|46,4
|25/03/2026
|5
|155
|3693,5
|02/04/2026
|1
|30
|715,5
|26/03/2026
|1
|30
|714
|07/04/2026
|2
|60
|1431
|27/03/2026
|5
|210
|5046,01
|08/04/2026
|3
|90
|2269,5
|30/03/2026
|3
|130
|3019
|09/04/2026
|2
|60
|1506
|31/03/2026
|1
|30
|699
|10/04/2026
|2
|50
|1247,5
|01/04/2026
|5
|250
|5935
|13/04/2026
|3
|110
|2733,5
|02/04/2026
|3
|90
|2161,5
|14/04/2026
|6
|235
|5819
|07/04/2026
|8
|220
|5399
|15/04/2026
|4
|91
|2220,5
|08/04/2026
|1
|30
|763,5
|16/04/2026
|5
|250
|6400
|09/04/2026
|1
|1
|25,2
|17/04/2026
|2
|100
|2595
|13/04/2026
|1
|30
|750
|20/04/2026
|2
|100
|2585
|14/04/2026
|2
|31
|787,4
|21/04/2026
|2
|100
|2560
|15/04/2026
|8
|221
|5525,8
|22/04/2026
|6
|300
|7590
|16/04/2026
|6
|205
|5313,01
|23/04/2026
|4
|200
|5000
|21/04/2026
|1
|1
|25,85
|24/04/2026
|4
|138
|3412,2
|27/04/2026
|8
|370
|9165,01
|27/04/2026
|2
|60
|1470
|28/04/2026
|5
|176
|4437,65
|28/04/2026
|4
|120
|2991
|29/04/2026
|4
|232
|5823,59
|29/04/2026
|5
|150
|3748,5
|30/04/2026
|4
|132
|3294,1
|30/04/2026
|5
|150
|3709,5
|28/01/1906
|13
|510
|13515
|05/05/2026
|4
|200
|5240
|05/05/2026
|2
|100
|2650
|06/05/2026
|1
|27
|715,5
|06/05/2026
|1
|9
|241,2
|07/05/2026
|4
|154
|4089,1
|07/05/2026
|1
|50
|1337,5
|08/05/2026
|1
|30
|799,5
|08/05/2026
|2
|100
|2675
|11/05/2026
|1
|38
|1018,4
|11/05/2026
|2
|80
|2152
|12/05/2026
|2
|100
|2680
|12/05/2026
|1
|50
|1350
|13/05/2026
|3
|120
|3186
|13/05/2026
|2
|100
|2663
|18/05/2026
|4
|150
|4063,5
|14/05/2026
|1
|100
|2715
|19/05/2026
|7
|310
|8153,99
|20/05/2026
|6
|249
|6613,39
|21/05/2026
|4
|190
|5077,5
|21/05/2026
|1
|50
|1342,5
|22/05/2026
|5
|200
|5340
|22/05/2026
|4
|151
|4137,4
|25/05/2026
|1
|30
|795
|25/05/2026
|4
|150
|4017
|26/05/2026
|4
|120
|3180
|27/05/2026
|1
|1
|26,55
|27/05/2026
|5
|150
|3918
|28/05/2026
|1
|1
|25,95
|28/05/2026
|4
|120
|3070,5
|29/05/2026
|2
|120
|3072
|29/05/2026
|2
|60
|1524
|01/06/2026
|1
|23
|584,2
|02/06/2026
|2
|60
|1500
|02/06/2026
|1
|9
|227,7
|03/06/2026
|3
|60
|1491
|03/06/2026
|1
|16
|400,8
|04/06/2026
|2
|60
|1476
|05/06/2026
|2
|130
|3191,01
|08/06/2026
|4
|120
|2913
|09/06/2026
|2
|77
|1848,2
|10/06/2026
|1
|30
|714
|10/06/2026
|1
|100
|2390
|11/06/2026
|1
|50
|1180
|12/06/2026
|4
|180
|4289
|16/06/2026
|3
|90
|2181
|15/06/2026
|4
|140
|3368,46
|17/06/2026
|1
|30
|706,5
|17/06/2026
|1
|40
|960
|18/06/2026
|1
|30
|708
|18/06/2026
|1
|30
|711
|19/06/2026
|2
|31
|722,5
|19/06/2026
|1
|1
|23,5
|23/06/2026
|2
|31
|719,2
|22/06/2026
|1
|14
|327,6
|24/06/2026
|1
|30
|687
|23/06/2026
|1
|1
|23,2
|29/06/2026
|2
|80
|1964
|25/06/2026
|1
|40
|924
|30/06/2026
|7
|154
|3777
|26/06/2026
|9
|290
|6931
|29/06/2026
|1
|30
|744
|30/06/2026
|2
|31
|781,2
- SECURITY MASTER Key : l2+aY8doY2yXlZufZpZqaJVkb21ilpbJbWXHlGlsZpfGnXFhyWtkZpXKZnJqlmdp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99123-2026.07.06-bcm-bilan-s1-contrat-liquidite-2026.doc.pdf
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